Обзор фильма «Миссия невыполнима: Последствия». У Тома Круза проблемы

Обзор фильма «Миссия невыполнима: Последствия». У Тома Круза проблемыСегодня в широкий прокат выходит шпионский боевик «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом в главной роли. Мы уже посмотрели его, делимся впечатлениями.

Фильм хорош, но все не так однозначно.

1. Много фансервиса, но без важной составляющей

Новая «Миссия» — это термоядерный коктейль всего лучшего, что мы видели про агента Итана Ханта

Сценарист и режиссёр фильма Кристофер МакКуэрри — не постеснялся заниматься копированием и буквально собрал все лучшие аспекты из шпионского сериала. Этакая компиляция-2018 на заданную тему.

Двойные агенты, фирменные «игры» с масками, сумасшедшие драки, безумные гонки на мотоциклах, экшен с вертолётом (даже двумя) и, конечно же, запутанные сюжетные линии. Кажется, мы все это видели. Но, как же чертовски вкусно все это подано!

Драйв, ураган и погони!

Сцена в мужском туалете зрителю запомнится надолго. Не подумайте ничего плохого. Такого жёсткого брутального мордобоя мы не видели давно. Хореография на высшем уровне. Ну, а съёмка высадки из самолёта, снятая одним дублем (склейки незаметны), просто грандиозна! Здесь точно есть, на что посмотреть!

Плотный не отпускающий ни на минуту сценарий не даёт расслабиться. Том Круз лишь пару раз за фильм делает остановки, чтобы отдышаться и дать передохнуть зрителю. После чего снова бежит.

В июле Тому Крузу исполнилось 56 лет. И он впервые выглядит максимально близко к своему возрасту. Но смотришь на его забеги и понимаешь, мы ещё долго его будем видеть бегующим. От кого-то или за кем-то. Даже собственная сломанная нога его не остановит (серьёзно, посмотрите ролик про травму на съёмках фильма).

К этой особенности в своих фильмах Круз сам относится с долей иронии. Достаточно посмотреть на его профиль в Инстаграм. «Running in movies since 1981». Актёр буквально понял фразу «Движение-жизнь».

Цитата из фильма:

Почему он бегает кругами?

Кому-то из зрителей эти постоянные погони могут даже надоесть, хотя именно они являются основным блюдом пиршества для глаз.

К сожалению, те, кто надеется увидеть новую «невыполнимую миссии» на небоскрёбе, в подводных серверных или в самой секретной комнате в мире (нужное подчеркнуть) будут разочарованы. Не ждите.

2. Сценарист забыл написать диалоги, зато вернул старых знакомых

Помимо догонялок в фильме персонажи должны разговаривать и здесь, к сожалению, кино откровенно буксует. Злодеи говорят слишком пафосно, а персонажи-помощники несут откровенную чушь. В итоге, диалоги откровенно портят общее впечатление от картины.

Да, и в целом мотивация антагонистов выглядит неубедительно. Где-то на уровне злодеев Marvel. Так себе аргументы.

При этом, практически впервые в серии режиссёр вернул персонажей из предыдущих картин (речь не про команду Ханта). Вопрос в том, что необходимости в этом решении нет никакой. Герои не играют ключевые роли в поворотные моменты фильма, а скорее просто являются связующей нитью, объединяющей почти все предыдущие части. Приятно, но бессмысленно.

Зато в категорию «без вести пропавших» попал полюбившийся многим Джереми Реннер и его персонаж Брант. Что именно с ним случилось, и почему он вне коллектива в фильме не объясняется. Забавно, что и в недавнем эпическом комиксе Marvel его герой тоже «потерялся». Летние каникулы?

3. Тома Круза в команде вор, но хороший

Отдельного внимания заслуживает саундтрек к фильму.

«Миссия невыполнима» без фирменной музыкальной темы, это как Джеймс Бонд без женщин. Смотреть можно, но уже не так впечатляет.

Композитор фильма шотландец Лорн Бэлф работает в компании Remote Control Productions под руководством Ханса Циммера . И есть подозрение, что там он занимается шпионажем в промышленных масштабах. Никакого другого объяснения тому, что в фильме мы слышим сэмплы к «Темному рыцарю» и «Интерстеллару», у нас нет.

Возможно, добрый немецкий наставник просто поделился своими наработками. Но может быть, Лорну Бэлфу стоило записать что-то своё?

Звучит бодро и в тему, вопросов нет. Заглавная тема в «фирменной оркестровой обработке Циммера» получилась вообще волшебной. Но ощущение, что все это мы уже где-то слышали (подсказка — у Нолана!) не покидает практически на всем сеансе.

В итоге, однозначную оценку творения Бэлфа дать тяжело.

4. Маркетологи и промоутеры фильма — нехорошие люди

Знаете, такое происходит не первый раз. Трейлер к будущему фильму обещает крутые эффектные кадры, от которых перехватывает дыхание. Но потом выходит кино, а там этих кадров нет. Грустно, печально, раздражает.

Но рекламный отдел «Миссии невыполнима: Последствия» перешёл все границы уважения к зрителю.

В рекламном ролике демонстрируется сразу несколько сцен, которых мы не увидим в фильме. Одна из них выглядит настолько безумной и завораживающей, что посмотреть «чем тут все закончится» захотелось бы любому. Но монтажёры по каким-то причинам вырезали, а зритель по итогу остался обманутым.

Не хорошо, Итан Хант.

Но даже со всеми недочётами «Миссия невыполнима: Последствия» — несомненно, один из главных боевиков лета. Он отлично развлекает и даже заставляет немного пошевелить мозгами. Редкий симбиоз для современного зрелищного блокбастера.

8 Усейн Болтов из 10. Так держать, старина Круз.