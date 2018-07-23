Забудьте про Гарри: 5 других ролей Дэниэла Рэдклиффа

За съемки в кинофраншизе о «мальчике, который выжил» Дэниэл получил больше $100 млн, и теперь может позволить себе выбирать роли не для денег, а для души. Чем и занимается: снимается в картинах самых разных жанров, от триллеров до комедий, поет и танцует в бродвейских мюзиклах, играет в лондонских театрах. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko сделали для вас подборку из фильмов с Дэниэлом Рэдклиффом. Смотрите и наслаждайтесь!

«Абсолютная власть»

Драматический триллер о том, как начинающий агент ФБР Нейт Фостер (Рэдклифф) для работы под прикрытием перевоплощается в неонациста. Хороший мальчик, которого может обидеть каждый, должен стать своим в среде скинхедов, не останавливающихся перед терактами и искренне убежденных в превосходстве одних людей над другими.

«Джунгли»

В поисках ярких впечатлений компания друзей отправляется в джунгли Боливии, но то, что должно было стать приятной прогулкой, превращается в испытание. Проводник исчезает, и неопытные путешественники остаются один на один с дикой природой, почти ничего не зная о джунглях и их обитателях. Основано на реальных событиях.

«Иллюзия обмана 2»

«Четыре всадника» — компания блистательных фокусников-иллюзионистов, известных тем, что разоблачают недобросовестных предпринимателей. На этот раз их цель — сорвать презентацию инновационного продукта, по вине которого под угрозой окажутся личные данные пользователей. Но некто срывает план, и трюкачи попадают в ловушку. Теперь им понадобятся все их таланты, чтобы разрушить планы противника.

«Дружба и никакого секса?»

Уоллес (Дэниэл Рэдклифф) разочаровался в любви: возлюбленная ему изменила. После долгого периода одиночества Уоллес знакомится на вечеринке с Шантри, и она ему очень нравится. Но у Шантри уже есть бойфренд, а Уоллесу она готова стать доброй приятельницей. Каково это — встречаться с девушкой, в которую влюблен, и знать, что она видит в тебе лишь хорошего друга?

«Женщина в черном»

Лондонский юрист Артур Киппс (Дэниэл Рэдклифф) едет в провинцию, чтобы уладить небольшое наследственное дело, но все оказывается куда серьезнее, чем представлялось. Необъяснимые смерти среди жителей ближайшей деревни, дом с привидениями, таинственное проклятье и, конечно, загадочная женщина в черном –леденящий душу готический триллер от режиссера сериалов «Черное зеркало» и «МакМафия» получился страшным, атмосферным и увлекательным.

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