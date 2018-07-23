Стали известны причины вражды между Анджелиной Джоли и супругой Джорджа Клуни

Брэд Питт пожаловался, что между ним и бывшей супругой развернулась настоящая война за детей. По слухам, Амаль Аламуддин заявила, что Анджелина Джоли — сумасшедшая. Вскоре актриса узнала об этом. В отместку она назвала Амаль plus one, намекая на то, что она сама ничего из себя не представляет, а только сопровождает голливудских звезд.

Американский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером, не снявшись за год ни в одном фильме. Об этом сообщил журнал Forbes.