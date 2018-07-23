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Андрею Малахову предложили стать ведущим документального проекта про колокола России
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Андрею Малахову предложили стать ведущим документального проекта про колокола России 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Дни.ру
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов расскажет зрителям про колокола России в новом документальном проекте. Об этом сообщил режиссер и сценарист будущей картины Илья Леутин в понедельник в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по неигровому кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.
Документальный фильм называется «Колокола России». «Когда я заинтересовался этой темой, понял, что информации не так много, есть фильмы на телеканале „Культуры“, книжек практически нет, — рассказал режиссер. — Есть договоренность с ведущим Андреем Малаховым». Он же ведет переговоры с телеканалом «Россия», где может быть показан фильм.
Леутин добавил, что хотел бы сделать видеоэнциклопедию про колокола. «У нас будет семь разных героев — от звонарей, кузнецов до композиторов, которые пишут музыку для колоколов», — сказал он. Объясняя Андрея Малахова в качестве ведущего, режиссер пояснил, что его не заинтересовал формат, когда «батюшка стоит на колокольне и рассказывает про колокола». «Мы ориентируемся на интернет-каналы, на молодежь», — добавил Леутин.
Питчинг ведет глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Всего на очной защите кинопроектов в понедельник будет рассмотрено 26 будущих документальных кинокартин. Получателей субсидий объявят позднее.
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