Андрею Малахову предложили стать ведущим документального проекта про колокола России

МОСКВА, 23 июля. / ТАСС /. Телеведущий Андрей Малахов расскажет зрителям про колокола России в новом документальном проекте. Об этом сообщил режиссер и сценарист будущей картины Илья Леутин в понедельник в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по неигровому кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

Документальный фильм называется «Колокола России». «Когда я заинтересовался этой темой, понял, что информации не так много, есть фильмы на телеканале „Культуры“, книжек практически нет, — рассказал режиссер. — Есть договоренность с ведущим Андреем Малаховым». Он же ведет переговоры с телеканалом «Россия», где может быть показан фильм.

Леутин добавил, что хотел бы сделать видеоэнциклопедию про колокола. «У нас будет семь разных героев — от звонарей, кузнецов до композиторов, которые пишут музыку для колоколов», — сказал он. Объясняя Андрея Малахова в качестве ведущего, режиссер пояснил, что его не заинтересовал формат, когда «батюшка стоит на колокольне и рассказывает про колокола». «Мы ориентируемся на интернет-каналы, на молодежь», — добавил Леутин.