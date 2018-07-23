«Гидравлика» на телеканале «МИР»: какой «аванс» можно получить в кабаке?

По паспорту он Сергей, но все зовут его Сэмом. Он работает продавцом дешевой парфюмерии и однажды встречает в одной забегаловке преступника и вора Аванса. Аванс предлагает ему пойти на преступление…

Примечательно, что «Гидравлика» была целиком снята на цифровой фотоаппарат, взятый напрокат, за две недели в типовой ярославской квартире.

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