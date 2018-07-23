«Гидравлика» на телеканале «МИР»: какой «аванс» можно получить в кабаке? 

Телеканал «МИР» 23 июля в 22:05 покажет криминальную драму «Гидравлика». Сюжет фильма основан на одноименной повести Юрия Ноздрина.
По паспорту он Сергей, но все зовут его Сэмом. Он работает продавцом дешевой парфюмерии и однажды встречает в одной забегаловке преступника и вора Аванса. Аванс предлагает ему пойти на преступление…
Примечательно, что «Гидравлика» была целиком снята на цифровой фотоаппарат, взятый напрокат, за две недели в типовой ярославской квартире.
Режиссер: Евгений Серов. В ролях: Андрей Мерзликин, Юрий Ваксман, Андрей Кузичев, Ирина Лачина и др. Не пропустите!
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