Киноквартирник в Курске: как это будет

25 июля в 19:00 курян приглашают на вечер кино, который пройдет в обновленном зале областного кинофонда на улице Зеленая, 32.

Организаторы обещают гостям завораживающие неформальные встречи с романтичной атмосферой ретро-кино, чай и печенье. На вечере со спецпрограммой выступит дуэт молодых курских исполнителей — Алексей Башилов и Андрей Васильев

Главным событием станет просмотр винтажного кино от режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь» на 35-миллиметровой пленке. В фильме рассказывается о молодежи 60-х — о взрослеющих людях, которые в суете забот житейских расстаются с юношескими иллюзиями, с друзьями и даже любимыми.

Всем желающим нужно предварительно записаться у организаторов или по телефону 52-98-20. Вход — 50 рублей.