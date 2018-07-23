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Киноквартирник в Курске: как это будет
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Киноквартирник в Курске: как это будет 

Собака.ru 4 часа назад
Фото: Собака.ru
25 июля в 19:00 курян приглашают на вечер кино, который пройдет в обновленном зале областного кинофонда на улице Зеленая, 32.
Организаторы обещают гостям завораживающие неформальные встречи с романтичной атмосферой ретро-кино, чай и печенье. На вечере со спецпрограммой выступит дуэт молодых курских исполнителей — Алексей Башилов и Андрей Васильев.
Главным событием станет просмотр винтажного кино от режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь» на 35-миллиметровой пленке. В фильме рассказывается о молодежи 60-х — о взрослеющих людях, которые в суете забот житейских расстаются с юношескими иллюзиями, с друзьями и даже любимыми.
Всем желающим нужно предварительно записаться у организаторов или по телефону 52-98-20. Вход — 50 рублей.
По материалам РИА «Курск сегодня».
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