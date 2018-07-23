По «Вселенной Стивена» выпустят полнометражный фильм

По мультсериалу «Вселенная Стивена» выпустят полнометражный мультфильм. К сожалению, его покажут только на телеканале Cartoon Network, а не в кино, но все-таки новость интересная и довольно неожиданная.

Фанаты мультсериала отнеслись к этой информации по-разному: кто-то рад, а кто-то удивляется, зачем это нужно. Ведь в сериале и так есть длинные серии, которые можно счесть за полный метр. Но ходят слухи, что в основе полнометражки будет вовсе не относящаяся к сюжету сериала история. Очень жаль, если так. А поскольку никаких подробностей о проекте на фестивале Comic-Con не сообщили, смотрим тизер и гадаем все вместе.

«Вселенная Стивена» — это мультсериал, рассказывающий о мальчике Стивене, который обладает волшебной силой и неунывающим характером. Он вместе с тремя инопланетянками-самоцветами спасает свой город от других пришельцев. А попутно ест любимое печенье, поет песни и катается на ручном розовом льве. Мультфильм для всех возрастов и типов характера. Так что всем тем, кто еще не знает, насколько привязчива их заглавная песня, рекомендуем к просмотру!

Источник: Cartoon Network

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