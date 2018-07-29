Самые страшные фильмы 

Конечно, рейтинги фильмов ужасов всегда очень спорные: одним страшно смотреть на паранормальные явления или инопланетные вторжения монстров, а другим — на реальные истории жестоких маньяков или просто людей, который сходят с ума.
В нашем списке нет старых картин, давно ставших классикой хоррора, мы собрали относительно недавние ужасы. Рекомендуем смотреть по одному в неделю!
Приют
Хуан Антонио Байона, 2007
Кадр из фильма "Приют"
Испано-мексиканский мистический триллер 2007 года режиссера Хуана Антонио Байоны, который получил 14 номинаций "Гойя" (испанский "Оскар") и победил в 7 из них.
Фильм держит в напряжении в первую очередь тем, что самые неприятные и пугающие события происходят с ребенком, который в результате исчезает, а убитая горем мать самостоятельно пытается выяснить куда.
В картине нет ужасов в привычном понимании, но зато есть настоящий саспенс. Атмосфера страшной тайны, неизведанного и призраков пронизывает зрителя и чувство страха не проходит весь фильм. Во некоторых сценах кажется, что что-то резкое, страшное должно произойти, но этого нет, однако напряжение все равно не проходит.
Аутопсия
Адам Гираш, 2009
Кадр из фильма "Аутопсия"
Несмотря на банальность сюжета (компания друзей ночью на безлюдном шоссе сбивает человека в больничном халате…), фильм все равно держит зрителя в напряжении. В нем много неожиданных и страшных моментов, а декорации отлично передали давящую атмосферу больничного отделения.
Всем, кому нравятся ужасы с лужами крови и прочей "расчлененкой", рекомендуется к просмотру.
Паранормальное явление
Орен Пели, 2009
Кадр из фильма "Паранормальное явление"
Малобюджетный фильм ужасов в псевдодокументальном стиле наделал много шума сразу после выхода на экраны, к тому же он собрал высокую кассу — 193 млн долларов, превысив бюджет фильма в 15 тысяч долларов аж в 13 тысяч раз!
Напряжение держится за счет того, что съемка выглядит слишком "жизненно", а герои ведут себя естественно — так, как каждый вел бы себя в подобной ситуации. Здесь как раз нет никаких оторванных частей тела и литров крови, зато есть настоящая мистика с экстрасенсами и потусторонними сущностями.
Заклятие
Джеймс Ван, 2013
Кадр из фильма "Заклятие"
Художественный фильм режиссера Джеймса Вана основан на двух случаях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов: вступление основано на случае "одержимой" куклы Аннабель, основная часть фильма — на истории семьи Перрон в 1971 году. Картина получила премию "Сатурн" за лучший фильм ужасов.
Режиссер совместил важные составляющие ужастика в стиле "дома с привидениями": во-первых, в фильме есть зловещие шорохи и скрипы, таинственный шкаф и подвал, громыхающие двери. Во-вторых, в фильме есть ужасающий ритуал изгнания зла, который обычно так любят зрители. В-третьих, есть попытка запечатлеть потустороннее на пленку.
Ну и самая главная составляющая любого ужастика вообще — сопереживание героям. Персонажи "Заклятия" сыграны отлично и воспринимаются "своими" с первых минут картины.
Бабадук
Дженнифер Кент, 2014
Кадр из фильма "Бабадук"
Малобюджетный австралийский фильм ужасов бывшей ассистентки Ларса фон Триера, который получил одобрительные отзывы кинокритиков.
В первую очередь фильм держит в напряжении тем, что зритель до финала гадает, где грань между воображением и фактами. Еще страх и безысходность вызывает тот факт, что именно так сходят с ума люди и в жизни, постепенно теряя связь с реальностью. А запускают эти механизмы в психике человека события, которые могут произойти с любым. В фильме таким катализатором становится автомобильная авария, в которой погиб отец семейства, мать же винит в этом сына, а себя винит за то, что теперь не уделяет мальчику должного внимания.
Истерия
Дэннис Иллиадис, 2018
Кадр из фильма "Истерия"
В этом фильме так же, как и в "Бабадуке", непонятно до самого конца, что есть реальность, а что — галлюцинации главного героя. Ужас в том, что все события происходят в огромном доме, где никто больше не живет, а выйти за его пределы герою нельзя, иначе он может вернуться обратно в психиатрическую клинику.
Очень интересный финал, неожиданный для фильмов ужасов.