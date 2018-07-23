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С чем носить шорты в стиле сафари: показывает Дженнифер Энистон
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С чем носить шорты в стиле сафари: показывает Дженнифер Энистон 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дженнифер Энистон сейчас находится в солнечном Портофино, где по соседству с ней отдыхают Сара Джессика Паркер и Наталья Водянова. Однако актриса приехала на живописный курорт не в отпуск, а по работе — здесь проходят съемки нового фильма «Загадочное убийство», в котором примет участие Адам Сендлер. Для курорта актриса выбрала комфортный образ: шорты в стиле сафари, которые этим летом должны быть у каждой модницы, простую черную футболку, широкополую шляпу, удобные сандалии и сумку-бочонок. Дженнифер — королева стиля кэжуал.
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