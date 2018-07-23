На роль девушки Бонда разыскивают россиянку с навыками рукопашного боя

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По задумке авторов сценария, главным кинозлодеем должен стать харизматичный, изобретательный, расчетливый и мстительный россиянин. На эту роль киношники уже объявили кастинг. Им требуется актер в возрасте от 30 до 60 лет из России или с Балкан.

Примечательно, что и новой девушкой Бонда должна стать жительница России, которая имеет навыки рукопашного боя.

Интересно, что в последний раз Бонду противостоял экс-агент КГБ по имени Ренард, роль которого сыграл Роберт Карлайл (Robert Carlyle) в картине «И целого мира мало», где вкачестве агента 007 выступил Пирс Броснан (Pierce Brosnan).

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Ранее сообщалось, что в юбилейном выпуске агент 007 решает уйти в отставку, чтобы завести семейное гнездышко. Однако после того, как убивают его жену, Бонд решает вернуться, чтобы отомстить. Тем не менее, сюжет нового фильма может быть и другим. Джон Ходж (John Hodge) в данный момент работает над альтернативной версией сценария.

Мировая премьера фильма намечена на 25 октября 2019 года, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Daily Mail.