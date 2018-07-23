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Константин Эрнст снимет фильм в Белгородской области
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Константин Эрнст снимет фильм в Белгородской области 

Собака.ru 3 часа назад
Фото: Собака.ru
Съемки исторической драмы «Союз спасения» пройдут в августе на территории села Дмитриевка Шебекинского района. Фильм расскажет о событиях 20-х годов XIX века и о первой тайной декабристкой организации, которая выступала за свободу и равноправие в обществе, а также планировала заменить абсолютную монархию на конституционную.
Премьера кино ожидается 26 декабря 2019 года. Продюсер фильм Константин Эрнст сказал о фильме так: «Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист — российская история».
Фото: Макс Борисович.
По материалам «Белгород — это интересно».
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