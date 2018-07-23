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Самые крутые трюки в истории кино
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Самые крутые трюки в истории кино 

Рамблер 1 час назад
Представить блокбастер без завораживающих трюков невозможно. Сейчас создатели кино чаще используют компьютерную графику, но прежде, чтобы снять такую сцену, необходимо привлечь постановщиков, пиротехников, каскадёров. Эти эпизоды снимались по-настоящему, с риском для жизни исполнителей, поэтому мы и сегодня смотрим их с замиранием сердца.
1. «Скалолаз» (1993). Воздушный трюк из этой ленты вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый тщательно подготовленный. Каскадёр из Великобритании перебрался по тросу из одного летящего самолёта в другой на высоте 4 700 метров. Узнав, в чём именно будет заключаться трюк, страховщики отказали каскадёру в страховке.
2. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012). В начале фильма есть эпизод, в котором бандиты из одного самолёта во время полёта спускаются в другой, чтобы спасти босса. Для его съёмок потребовалась группа каскадёров и специально разработанный планер, у которого по ходу сцены должны были отломаться хвост и крылья. Кстати, из 260-миллионного бюджета картины большая часть ушла именно на трюки.
3. «Железный человек-3» (2013). По сюжету из президентского самолёта в воздухе высосало всех пассажиров, а Железный человек спасает их. Подхватив стюардессу, он пытается подобрать и других, в то время как лайнер взрывается. Участие в съёмках приняла команда парашютистов Red Bull. Одному из членов группы прикрепили на шлем камеру, он и снимал сцену. Другие участники команды изображали персонажей, которых потом доработали на компьютере. Трюк отрабатывался неделю, в это время парашютисты постоянно поднимались в воздух и репетировали.
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