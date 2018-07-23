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«Склифосовский-7»: Куликова и Аверин объявили о старте съемок нового сезона
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«Склифосовский-7»: Куликова и Аверин объявили о старте съемок нового сезона 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Зрители уже успели полюбить сериал «Склифосовский», который открывает тайны знаменитого института скорой помощи. Совсем недавно вышел шестой сезон этой киноленты, а на днях стартовали съемки нового сезона. Исполнительница роли врача-нейрохирурга Мария Куликова поделилась первым фото со съемочной площадки. В кадре она позирует со своим коллегой Максимом Авериным, который исполняет главную роль ведущего хирурга и ловеласа Олега Брагина.
На фото Мария запечатлена в гримерной. Она вместе с Авериным демонстрируют тарелочку, где отмечены все членов съемочной группы. По традицию, ее разобью, чтобы съемки прошли гладко. Актриса в кадре облачена в розовый халат, а ее коллега в белую футболку и бежевые брюки. Куликова улыбается, глядя на актера, который смотрит в сторону хитрым взглядом. По всей видимости, новый сезон снова будет наполнен интригами, нестандартными ситуациями и романтикой.
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Правдивей, «Склифосовский»!Мы обнаружили несколько серьезных ляпов в популярном сериале о бравых медиках. Поклонники были рады тому, что скоро смогут вновь наблюдать за работой врачей в институте Склифосовского. «Я в приятном шоке! Здорово!», «Ураааа! Мне наконец будет, что посмотреть!», «Самая лучшая команда снова вместе! Ждем больше ваших совместных фото», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что выход седьмого сезона запланирован на январь 2019 года. Пока в жизни героини Куликовой будут снова кипеть страсти, сама актриса недавно обрела новую любовь. 40-летняя актриса в этом году призналась, что счастлива с новым избранником.
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