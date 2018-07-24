«Дедушка Корсак»: Дружинина поделилась снимком Харатьяна в костюме гардемарина

Светлана Дружинина продолжает интриговать поклонников все более новыми подробностями о готовящихся съемках очередной части приключенческого сериала «Гардемарины». Режиссер опубликовала уникальную фотографию Дмитрия Харатьяна , сделанную во время его проб на роль Алеши Корсака, но интернет-пользователи остались недовольны постаревшим героем.

Российские зрители ликуют — «Гардемарины» скоро вновь появятся на экранах. Еще осенью известная актриса и режиссер Светлана Дружинина поделилась в сети информацией, что готовится вскоре начать съемки новой части саги о приключениях отважных гардемаринов. По задумке создателей, новый сюжет окунет зрителей в самый эпицентр борьбы за Крымский полуостров. Новые дворцовые интриги, невероятные костюмы и те же герои. Впрочем, как оказалось, сами поклонники исторического фильма не очень-то хотят лицезреть любимых артистов постаревшими.

Снимок Дмитрия Харатьяна, исполнявшего одну из главных ролей в предыдущих частях о приключениях гардемаринов, сильно разочаровал интернет-аудиторию. Многие открыто заявили, что не готовы увидеть Корсака «стариком» и предпочли бы более молодой актерский состав. «Мне кажется, Дмитрий Вадимович сильно устал» «А может не стоит им сниматься? Пусть они останутся юными и отчаянными!» «Харатьян так постарел… и раздобрел знатно» «Гардемарины, двадцать лет спустя… видели уже про мушкетеров и дружно плевались» «Тяжеловато смотреть на своих постаревших кумиров. Я имею ввиду не Харатьяна, а Корсака» «Так в свое время получилось с мушкетерами. Сколько-то лет спустя… Итог разочаровал» «Пенсионный возраст продлили и гардемаринам?» «Несчастный Харатьян, он уже не выглядит, как прежде — это факт!» «Очень плохо выглядит… То ли отекший, то ли потолстевший» «Дедушка-Корсак… Бррр!» «Дмитрий Харатьян уже не тот… Потерял форму, жалко выглядит»