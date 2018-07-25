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Съемки четвертой части «Гардемаринов» начнутся этой осенью
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Съемки четвертой части «Гардемаринов» начнутся этой осенью 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Eva.ru
Четвертую часть фильма «Гардемарины» будут снимать осенью 2018 года. Сообщается, что в новом фильме примут участие большинство актеров из предыдущих частей. Например, Александр Домогаров, сыгравший в третьей части, уже дал согласие на съемки в «Гардемаринах-4».
«Мы готовимся к работе, надеемся этой осенью начать съемки», — цитирует режиссера ленты Светлану Дружинину ФАН.
Средства на съемки четвертого фильма были выделены в июне Министерством культуры. К слову, первая часть фильма вышла в 1988 году, вторая в 1991 году, а третья — в 1992.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что американские кинокритики составили рейтинг из 50 лучших комедий XXI века. Возглавил перечень фильм 2000 года «Победители шоу». Вторую строчку заняла кинолента «Петля» о современной британо-американской политике. Третье место у комедии 2011 года «Девичник в Вегасе».
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