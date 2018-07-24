Светлана Дружинина осенью планирует начать съемки фильма «Гардемарины-4»

МОСКВА, 24 июля. / ТАСС /. Народная артистка РФ Светлана Дружинина осенью 2018 года планирует начать съемки продолжения картины «Гардемарины».

"Мы готовимся к работе, надеемся этой осенью начать съемки", — сказала режиссер во вторник ТАСС. Она добавила, что в фильме будут сниматься практически все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям картины. В частности, свое участие в ленте ранее ТАСС подтвердил Александр Домогаров , сыгравший в третьей части фильма.

Предполагается, что в новой ленте ведущие роли — детей гардемаринов — сыграют молодые актеры. События четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско-турецкой войны. Картина была задумана еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались.