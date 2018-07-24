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Светлана Дружинина осенью планирует начать съемки фильма «Гардемарины-4»
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Светлана Дружинина осенью планирует начать съемки фильма «Гардемарины-4» 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Народная артистка РФ Светлана Дружинина осенью 2018 года планирует начать съемки продолжения картины «Гардемарины».
"Мы готовимся к работе, надеемся этой осенью начать съемки", — сказала режиссер во вторник ТАСС. Она добавила, что в фильме будут сниматься практически все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям картины. В частности, свое участие в ленте ранее ТАСС подтвердил Александр Домогаров, сыгравший в третьей части фильма.
В конце июня Министерство культуры РФ выделило госфинансирование на создание продолжения фильмов Светланы Дружининой, которое она задумала много лет назад. Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие.
Предполагается, что в новой ленте ведущие роли — детей гардемаринов — сыграют молодые актеры. События четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско-турецкой войны. Картина была задумана еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались.
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