Светлана Дружинина рассказала, когда начнутся съемки новой части «Гардемаринов»

Предположительно, в новой ленте ведущие роли — детей гардемаринов — будут играть молодые актеры.

Народная артистка России Светлана Дружинина осенью этого года планирует начать съемки продолжения фильма «Гардемарины».

«Мы готовимся к работе, надеемся этой осенью начать съемки», — сказала она, передает ТАСС

Дружинина отметила, что в картине будут сниматься почти все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям фильма.

Предположительно, в новой ленте ведущие роли — детей гардемаринов — будут играть молодые актеры. События четвертого фильма будут происходить во время русско-турецкой войны, в 1787 году. Дружинина задумала снять картину еще в 1991 году, но из-за проблем с финансированием съемки так и не смогли начать.