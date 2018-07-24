Светлана Дружинина рассказала, когда начнутся съемки новой части «Гардемаринов» 

Предположительно, в новой ленте ведущие роли — детей гардемаринов — будут играть молодые актеры.
Народная артистка России Светлана Дружинина осенью этого года планирует начать съемки продолжения фильма «Гардемарины».
«Мы готовимся к работе, надеемся этой осенью начать съемки», — сказала она, передает ТАСС.
Дружинина отметила, что в картине будут сниматься почти все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям фильма.
Напомним, в июне Министерство культуры России выделило госфинансирование на создание продолжения лент Светланы Дружининой, которое она задумала еще много лет назад. Первый фильм о приключениях гардемаринов вышел на экраны в 1988 году. Главные роли в нем сыграли Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Татьяна Лютаева, Владимир Шевельков, Михаил Боярский и другие.
Предположительно, в новой ленте ведущие роли — детей гардемаринов — будут играть молодые актеры. События четвертого фильма будут происходить во время русско-турецкой войны, в 1787 году. Дружинина задумала снять картину еще в 1991 году, но из-за проблем с финансированием съемки так и не смогли начать.