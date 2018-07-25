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Аманда Сейфрид и Лили Джеймс уже задумались о съемках 3 части «Mamma Mia!»
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Аманда Сейфрид и Лили Джеймс уже задумались о съемках 3 части «Mamma Mia!» 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Спустя 10 лет после премьеры мюзикла «Mamma Mia!» в прокат наконец-то вышел сиквел — и его звезды, Аманда Сейфрид и Лили Джеймс, уже задумались о потенциальной третьей части франшизы, благо песен у группы ABBA, чье творчество легло в основу «Mamma Mia!», очень много.
В некоторых странах (в том числе в США) «Mamma Mia 2» стартовал в прокате в минувшие выходные и по их итогам свой бюджет в 75 миллионов долларов уже успел «отбить». Звезды фильма, тем временем, дали интервью BUILD Series и рассказали, что хотели бы ещё раз поработать друг с другом — хотя их героинь по сюжету разделяют десятилетия.
«Я бы хотела поработать с Лили в следующей части — хотя, кажется, в таком повороте вообще не было бы смысла… Или все-таки был?», пошутила Аманда. А Лили предложила третью часть «Mamma Mia!» снять в стиле «Назад в будущее»: «Как круто было бы, если бы ты могла вернуться в прошлое, и мы бы были подругами в 70-х — как мать и дочь, но ещё и друзья!»
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