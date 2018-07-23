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Фильм «Училка: Испытание» режиссера Алексея Петрухина откроет фестиваль «Короче»
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Фильм «Училка: Испытание» режиссера Алексея Петрухина откроет фестиваль «Короче» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Лента режиссера Алексея Петрухина «Училка: Испытание» выбрана фильмом открытия фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба мероприятия.
"Фильмом открытия фестиваля станет «Училка: Испытание» режиссера Алексея Петрухина с Андреем Мерзликиным и Ириной Купченко в главных ролях. Лента рассказывает о захвате заложников во время премьеры музыкального спектакля. В съемках принимали участие реальные участники трагедии «Норд-Ост», — говорится в сообщении пресс-службы.
Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» в шестой раз пройдет в Калининграде с 17 по 19 августа. В этом году на участие в фестивале были поданы 1503 заявки из 49 регионов России и 43 стран.
В основную конкурсную программу этого года были отобраны 38 фильмов. Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.
Возглавлять жюри будет продюсер, основатель студии «Профит», Игорь Толстунов. В жюри также вошли режиссер и сценарист Николай Лебедев, актриса Елена Лядова, актер Владимир Вдовиченков, продюсер кино и телевидения Игорь Мишин, драматург Евгений Гришковец.
Программа фестиваля
Помимо основного конкурса, в рамках «Короче» зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные программы.
В частности, в Центральном парке состоятся специальные показы полнометражных фильмов, снятых на основе победителей фестиваля «Короче». Среди них «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» и «Человек из будущего». Также зрители увидят хит российского проката «Я худею», снятый режиссером Алексеем Нужным — одним из победителей «Короче» в 2015 году.
Секция «Короче. Страна» покажет весь спектр современного кино из разных регионов России, а в блок «Короче. Международный» войдут фильмы со всего мира. Кроме того, будет две секции для детей и семейного просмотра.
Блок «Перспективы» включает фильмы о будущем нашего кино, а также о том, как снимать так, как еще никто никогда не снимал, добавили организаторы.
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