Фильм «Училка: Испытание» режиссера Алексея Петрухина откроет фестиваль «Короче»

МОСКВА, 23 июля. / ТАСС /. Лента режиссера Алексея Петрухина «Училка: Испытание» выбрана фильмом открытия фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба мероприятия.

"Фильмом открытия фестиваля станет «Училка: Испытание» режиссера Алексея Петрухина с Андреем Мерзликиным Ириной Купченко в главных ролях. Лента рассказывает о захвате заложников во время премьеры музыкального спектакля. В съемках принимали участие реальные участники трагедии «Норд-Ост», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» в шестой раз пройдет в Калининграде с 17 по 19 августа. В этом году на участие в фестивале были поданы 1503 заявки из 49 регионов России и 43 стран.

В основную конкурсную программу этого года были отобраны 38 фильмов. Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

Программа фестиваля

Помимо основного конкурса, в рамках «Короче» зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные программы.

В частности, в Центральном парке состоятся специальные показы полнометражных фильмов, снятых на основе победителей фестиваля «Короче». Среди них «Ну, здравствуй, Оксана Соколова » и «Человек из будущего». Также зрители увидят хит российского проката «Я худею», снятый режиссером Алексеем Нужным — одним из победителей «Короче» в 2015 году.

Секция «Короче. Страна» покажет весь спектр современного кино из разных регионов России, а в блок «Короче. Международный» войдут фильмы со всего мира. Кроме того, будет две секции для детей и семейного просмотра.

Блок «Перспективы» включает фильмы о будущем нашего кино, а также о том, как снимать так, как еще никто никогда не снимал, добавили организаторы.