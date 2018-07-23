Самые кассовые героини и 50 оттенков сексизма

Феминизм как направления зародился с целью отвоевать для женщин право голосовать, но, спустя многие годы, когда цель была достигнута, он развился в движение, защищающее и отстаивающее права женщин в целом. Кинематограф так же получил от активисток ряд претензий, многие из которых была весьма обоснованными.

Проблема блеклого женского персонажа, выполняющего от силы две функции — красиво стоять в кадре и помогать герою-мужчине, в кино существовала очень долго и встречается до сих пор.

Однако прогресс не стоит на месте и от давления фем-сообщества не смогла скрыться и «фабрика грёз». Благодаря этому в кино стали появляться самостоятельные женские единицы, а не атрибуты мужчин.

Мы разобрали несколько примеров на основе кассово успешных фильмов последних 30-ти лет и посмотрели: получилось ли у фем-движения оказать влияние на кинематограф или проблема как была, так и осталась.

Кларисса Старлинг в «Молчании ягнят»

Первым фильмом, который мы рассмотрим, будет экранизация романа Томаса Харриса «Молчание ягнят». Главной героиней является курсантка академии ФБР Кларисса Старлинг, которую бросают в «логово монстра», дабы выудить у него информацию для поимки серийного убийцы «Баффало Билла».

Монстр в заточении — Ганнибал Лектер , ранее работал психотерапевтам и устраивал на выходных званые ужины, где кормил всю богему блюдами из человечины. Кларисса молода и амбициозна, однако опыта в общении с психопатами ей явно не хватает. В первую же встречу Ганнибал добивается от Старлинг откровения по поводу её детства.

Видимо, девушке стоило учиться усерднее, потому что на провокации маньяка она ведётся с большой охотой. Не спорю, что она делает это для того, чтобы завоевать доверие Лектера, однако доля неопытности в подобного рода действиях присутствует. Но оно и не удивительно — всего несколько дней назад девушка сидела за партой в академии.

Стоит отметить, что персонаж Клариссы всё же интересный и не плоский — у неё есть цели и мотивация. И, несмотря на то, что она делает ошибки и опрометчивые шаги по ходу сюжета, она всё-таки добивается успеха в расследовании, справляется с детскими страхами и закаляет свой характер. Развитие прослеживается по ходу всего сюжета, девушка учиться, понимает и видит с каждым разом чуть больше. Это пример удачного женского персонажа в кино, но тут, в большей степени, заслуга больше автора книги, чем режиссера и сценариста, так как у них уже был пример динамики развития Клариссы Старлинг.

Из знакомых картин этого 1990 года выпуска можно отметить так же «Мизери» по роману Стивена Кинга и «Привидение». Но если в первом фильме женский персонаж просто сюрреалистичная обезумевшая фанатка главного героя (вполне в духе Кинга), то во втором фильме героиня в исполнении Деми Мур — женщина, потерявшая мужа — довольно объемна и характерна.

В прочем, разнообразие кино 90х годов щедро представляет нам как характерных героинь, так и однозадачных девушек из боевиков рядом с такими же однозадачными героями.

Лилу из «Пятого Элемента»

Сюжет фильма «Пятый элемент» знаком всем с самого детства, так как по телевизору его транслировали с завидной частотой. Но если вкратце, то вселенной угрожает опасность — зло надвигается на Землю. Однако древний народ создал оружие — четыре элемента стихий (земля, огонь, вода, воздух). И тайный, пятый элемент, без которого механизм защиты не запуститься.

Найти, собрать воедино, при этом отражая атаки недругов придется таксисту из Нью-Йорка Корбену Далласу, долгое время пребывающего в депрессии из-за проблем в семье и на работе. Основная задача Корбена — оберегать странную девушку, не говорящую по-английски.

Девушка по имени Лилу — красивая, хрупкая, отлично владеющая боевыми навыками, однако ранимая и наивная как ребёнок. Инопланетянке сложно ориентироваться в незнакомом мире, в этом ей и помогает Даллас. В целом, Лилу — удачный и интересный женский персонаж за счёт своей искренности и внутренней силы.

За ней приятно наблюдать и нет ощущения, что персонаж Брюса Уиллиса оттесняет её на задний план. Однако если говорить о борьбе со стереотипами, то данный персонаж скорее их подогревает, нежели искореняет, за счёт нарочитой сексуальности (минимальное количество одежды) и зависимости от любовных чувств и мужчины в целом. Несмотря на все минусы, благодаря этому образу Йовович, в кино появились сильные героини, сражающиеся со злом не хуже любого маскулинного мужского героя. Но стоит отметить, что для эволюции женского персонажа в кино гораздо больше сделал фильм «Солдат Джейн», вышедший в этом же году.

Элизабет Суонн в «Пиратах Карибского моря: Сундук мертвеца»

Вторая часть франшизы «Пиратов» имела наибольший коммерческий успех, персонаж Киры Найтли развивается — от принцессы среди грязных и вонючих пиратов в авантюристку и пиратку. Но и здесь не без изъяна.

С одной стороны — знатная особа не чурается одеться в грязный пиратский «лук», отправиться на Тортугу и всё это ради своего возлюбленного. Она использует свои женские чары на мужчинах, что, собственно, неплохо, потому что норма, по которой женщина должна вести себя скромно и невинно всё так же активно пропагандировалась, а подобное поведение помогает искоренить образ «вечной девственницы».

С другой же стороны — основной мотиватор Элизабет — это любовь. Это самый устоявшийся канон в культуре, что женщина ради любимого способна горы свернуть. Будто бы в любой другой ситуации она этого сделать не может, только ради любимого.

Так же крайне стереотипно выглядит сцена, где Элизабет сидит в тюрьме и ждёт, пока её вытащит Тёрнер (хотя она сама могла спокойно хотя бы продумать план побега, как по мне). У обольстительных способностей Суонн есть свои минусы: часть её успехов в достижении целей — заслуга очарованных мужчин.

Да и дизреспект от фем-движения Элизабет может отхватит за излишнюю сексуальность, которая в контексте внешних условий (темница, постоянные скитания и плавания на антисанитарных кораблях) смотрится весьма неуместно.

Но у девушки же не могут быть грязные волосы, волосатые ноги, прыщики или отсутствовать натуральный мейк на лице — нет, ни в коем случае.

Девушки Бонда в «007: Координаты "Скайфолл"»

«Девушка Бонда» — это уже давно не персонаж, а диагноз в киноиндустрии. Каждая девушка известного шпиона была практически идентична другой — секс-бомба, бегающая рядом с главным героем и иногда выполняющая простые задания.

Помимо эффектной внешности и стабильной смертности они мало чем отличались друг от друга и не запоминались зрителям. Однако двадцать третий по счёту фильм о Джеймсе Бонде отличился сто процентной безликостью дамы секретного агента.

На первый план выставлена, как обычно внешность — девушка безусловно горяча и привлекательна. Второе, что выясняется о новой спутнице — её бекграунд. Северин долгое время находилась в сексуальном рабстве. И всё. По итогу девушку убивает злодей, а Джеймс даже не особо об этом сожалеет. Вот тебе и развитие персонажа.

Казалось бы, в 2012 году, когда общество встало на путь искоренения дискриминации, борьбы с сексизмом и расизмом, выходит фильм «007: Координаты "Скайфолл"», где один женский персонаж — чернокожая Манипенни (видимо, появившаяся в рамках борьбы с расизмом), которая значимой роли в фильме вообще не играет, а вторая — Северин, бывшая проститутка, экранное время которой стремится к минус бесконечности.

При этом фильм собирает большую кассу и получает множество хвалебных отзывов. Потому что все давно привыкли, что девушка в бондиане — красивый фон для главного героя. И даже несмотря на это, дамы из «Скайфолла» — это даже не привлекательные обои, а лишь штукатурка.

Чёрная вдова в «Мстители: Эра Альтрона»

Наташа Романофф — яркий пример того, как женский персонаж прописывался мужчиной для мужчин. Сексуальная и прекрасная даже во время допросов, вечно при параде, с уложенной прической, макияжем и даже ровным блеском на губах, Наташа даже во время боя ухитряется встать в позу, показывающую её явные достоинства.

Так же не обойдём вниманием и обтягивающий наряд Романофф — разумеется, открытая зона декольте тоже помогает в бою, правда, почему-то из всех Мстителей только Наташе (ну и Халку, конечно). В прочем, в комиксах к декольте прилагалась и гипертрофированная грудь, так что в фильмах костюм Наташи можно назвать даже уважительным.

Изначально у зрителей данный персонаж не вызывал особых надежд, так как у русской шпионки, как и у Соколиного глаза, не было экстраординарных способностей. Однако героиню восприняли положительно и её роль в команде «богача, качка, мутанта и богов» оценили, как важную.

По поводу Соколиного глаза же, напротив, было большое количество ехидных замечаний. Этот факт подтверждает имеющийся в команде сексизм — Наташа служит украшением Мстителей и некоторым "клеем", который помогает хоть как-то держать их вместе, выполняя типично женские функции.

Но если сравнивать Вдову с вышедшем в этом же году кассово успешной двадцать четвёртой частью бондианы, то ее персонаж стал панацеей для феминисток, несмотря на всю выпяченную сексуальность. Да и справедливости ради — в комиксах сексуальность любого пола эксплуатируется как только можно, мужчины объективированы не меньше.

Женщины в 2018 году

Список женских персонажей в кино велик и разнообразен. Однако проблема стандартизации в кино имеет место быть. Есть фильмы, которые выбиваются из потока, такие как «Фрида» или «Малышка на миллион», но даже при всех кассовых сборах их сложно отнести к массовым кинолентам. Однако стоит отметить, что мы специально остановились на 2015 годе — сейчас происходит переломный момент для женщин в кино.

Скандал с известным кинопродюсером Харви Вайнштейном взбудоражил общественность и раскрыл реально существующую проблему домогательств к актрисам в большом шоу-бизнесе. На съёмочных площадках ввели более строгую субординацию, дабы подобных историй не случалось. Стали так же выясняться подробности о том, что всемирно известные актрисы получают гонорары меньше, чем их коллеги мужчины.

И киномир орегарировал, хоть и не всегда успешно. Одни видные деятели нашли выход и снимают кино по типу новых «Охотников за привидениями» и «8 подруг Оушена», где за основу берутся уже популярные и всеми любимые сюжеты и вместо мужских персонажей внедряются женские. Конечный продукт по итогу получается разнообразный и не всегда хороший.

Но одновременно с этим снимается успешная во всех отношениях «Чудо-женщина», выходит новая «Лара Крофт», оригинальная «Леди Бёрд»… Интерес к эенским персонажам и у зрителя, и у режиссеров не снижается и даже наоборот, усиливается.

Факт того, что попытки по искоренению сексизма и избавлению от гендерных стереотипов активно предпринимаются, уже не может не радовать. На данный момент женщина в кино уже не только модель «Victoria`s Secret», которая постоянно нуждается в спасении. Героини разнообразны как по характеру, так и по внешности.

К примеру, студия Sony Pictures уже анонсировала сьёмку в фильме о супергероине размера plus-size. Поэтому можно смело говорить о том, что борьба со стереотипами и сексизмом находиться в активной фазе и в ближайшие несколько лет мы, скорее всего, сможем лицезреть на экранах больше интересных и нетипичных женских персонажей. Girl power!