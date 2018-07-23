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Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
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Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена 

Рамблер 38 минут назад
На фестивале Comic Con Джейсон Момоа признался, что носить джинсы под водой — плохая идея.
"Это однозначно был неудачный выбор. Носить джинсы под водой — плохая идея. Да, они выглядят как кожа, но это просто-напросто мокрые джинсы. И они весят килограммов восемь. Плохой ход".
Постер к фильму "Аквамен"
Момоа вспомнил забавный случай на съемочной площадке, связанный с джинсами. Режиссер фильма Джеймс Ван настойчиво просил актера выполнить особенно крутой прыжок, на что Джейсону пришлось признаться, что он "еле передвигается" в мокрых и тяжелый штанах.
Кстати, сам Джеймс Ван вспоминает об этом с улыбкой: "Я предлагал тебе снять джинсы, твои фанаты были бы в полном восторге".
К облегчению Джейсона Момоа его герой Аквамен снимет джинсы, но обнаженным фанаты его так и не увидят.
"Аквамен" — предстоящий американский фантастический боевик об Артуре Карри, который, обладая внушительной силой, скоростью и способностью дышать под водой, становится супергероем Акваменом. В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман. Выход в широкий прокат в России запланирован на декабрь 2018 года.
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