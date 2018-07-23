Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена

На фестивале Comic Con Джейсон Момоа признался, что носить джинсы под водой — плохая идея.

"Это однозначно был неудачный выбор. Носить джинсы под водой — плохая идея. Да, они выглядят как кожа, но это просто-напросто мокрые джинсы. И они весят килограммов восемь. Плохой ход".

Постер к фильму "Аквамен"

Момоа вспомнил забавный случай на съемочной площадке, связанный с джинсами. Режиссер фильма Джеймс Ван настойчиво просил актера выполнить особенно крутой прыжок, на что Джейсону пришлось признаться, что он "еле передвигается" в мокрых и тяжелый штанах.

Кстати, сам Джеймс Ван вспоминает об этом с улыбкой: "Я предлагал тебе снять джинсы, твои фанаты были бы в полном восторге".

К облегчению Джейсона Момоа его герой Аквамен снимет джинсы, но обнаженным фанаты его так и не увидят.