Беспрецедентный по сложности «Конек-Горбунок»

Один из ведущих артистов «Ленкома» Антон Шагин , получивший широкую известность после выхода фильма «Стиляги» Валерия Тодоровского , снимается в главной роли Ивана-дурака в новой масштабной сказке-блокбастере «Конек-Горбунок».

Примечательно, что роль царя там же исполнит Михаил Ефремов

На картине работает и актер Павел Деревянко , который будет отвечать за мимику заглавного героя и подарит ему свой голос. А сам образ верного друга Ивана будет создан с помощью компьютерной графики. Согласно описанию автора сказки Петра Ершова , этот конек был «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами».

Уши, горбы, сказочных героев, среди которых, например, имеется Жар-птица, воссоздадут специалисты студии CGF, работавшей над графикой таких картин, как «Движение вверх», «Время первых», «Викинг», «Экипаж». Кстати, два года подряд, в 2016-м и в 2017-м, студия CGF получала премию «Золотой орел» за лучшие визуальные эффекты.

Режиссером и соавтором сценария выступает Олег Погодин , постановщик сериалов «Крик совы» и «Родина ждет». Картину мы увидим глазами кинооператора Владимир Башта , работавшего над такими серьезными драмами, как «Время первых» и «Географ глобус пропил».

Съемки этого фильма по своей сложности мало чем уступают запуску на орбиту космического корабля, являясь делом сугубо коллективным. Например, в фильме есть Царь-девица, которая живет среди льда. Ее будет озвучивать Паулина Андреева . А за пластику Жар-птицы будет отвечать олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева . Гигантский кит заговорит голосом Александра Семчева

Компьютерная графика поможет воссоздать не только льды, но и огромный сказочный город, в котором найдется место устрашающим кипящим котлам для финальных сцен и пространству для длительных прогулок героев.