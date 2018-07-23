Беспрецедентный по сложности «Конек-Горбунок» 

Один из ведущих артистов «Ленкома» Антон Шагин, получивший широкую известность после выхода фильма «Стиляги» Валерия Тодоровского, снимается в главной роли Ивана-дурака в новой масштабной сказке-блокбастере «Конек-Горбунок».
Примечательно, что роль царя там же исполнит Михаил Ефремов.
На картине работает и актер Павел Деревянко, который будет отвечать за мимику заглавного героя и подарит ему свой голос. А сам образ верного друга Ивана будет создан с помощью компьютерной графики. Согласно описанию автора сказки Петра Ершова, этот конек был «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами».
Уши, горбы, сказочных героев, среди которых, например, имеется Жар-птица, воссоздадут специалисты студии CGF, работавшей над графикой таких картин, как «Движение вверх», «Время первых», «Викинг», «Экипаж». Кстати, два года подряд, в 2016-м и в 2017-м, студия CGF получала премию «Золотой орел» за лучшие визуальные эффекты.
Режиссером и соавтором сценария выступает Олег Погодин, постановщик сериалов «Крик совы» и «Родина ждет». Картину мы увидим глазами кинооператора Владимир Башта, работавшего над такими серьезными драмами, как «Время первых» и «Географ глобус пропил».
Съемки этого фильма по своей сложности мало чем уступают запуску на орбиту космического корабля, являясь делом сугубо коллективным. Например, в фильме есть Царь-девица, которая живет среди льда. Ее будет озвучивать Паулина Андреева. А за пластику Жар-птицы будет отвечать олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева. Гигантский кит заговорит голосом Александра Семчева.
Компьютерная графика поможет воссоздать не только льды, но и огромный сказочный город, в котором найдется место устрашающим кипящим котлам для финальных сцен и пространству для длительных прогулок героев.
— Зритель любит сказки, особенно — наши, — рассказывает Сергей Сельянов. — Все потому, что в таких историях для нас больше сегодняшнего, чем в современном реалистичном фильме. В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия — Иван совершает все свои подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви. Лично я очень люблю эту сказку и не совру, если скажу, что в детстве ее раз 20 перечитывал. Стоит напомнить, что Петр Ершов создал «Конька-Горбунка» еще в 1831 году. Книга была издана на 27 языках и стала очень популярной.