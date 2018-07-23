Ленты, разорившие киношников

Снятая по качественному сценарию картина, участие в которой приняли настоящие звёзды, приносит создателям миллионные доходы. Но иногда что-то идёт не так, и фильмы, обещавшие стать хитами, проваливаются в прокате и разоряют киношников.

1. «Форт Аламо», 2004. Дорогостоящая костюмная лента с сюжетом из американской истории с участием Дэнниса Куэйда Билли Боба Торнтона имела бюджет почти 140 миллионов долларов. Увы, публика не оценила старания актёров и режиссёра Джона Ли Хэнкока, принеся авторам менее 20 миллионов в мировом прокате.