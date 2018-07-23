Ленты, разорившие киношников 

Снятая по качественному сценарию картина, участие в которой приняли настоящие звёзды, приносит создателям миллионные доходы. Но иногда что-то идёт не так, и фильмы, обещавшие стать хитами, проваливаются в прокате и разоряют киношников.
1. «Форт Аламо», 2004. Дорогостоящая костюмная лента с сюжетом из американской истории с участием Дэнниса Куэйда и Билли Боба Торнтона имела бюджет почти 140 миллионов долларов. Увы, публика не оценила старания актёров и режиссёра Джона Ли Хэнкока, принеся авторам менее 20 миллионов в мировом прокате.
2. «Приключения Плуто Нэша», 2002. Фантастическая комедия режиссёра Рона Андервуда убила карьеру прежде популярного комика Эдди Мёрфи и стала финансовым провалом для киностудии. Лента, в которую вложили 100 миллионов, получила отрицательные рецензии и за всё время проката собрала всего лишь 7 миллионов.
3. «Тринадцатый воин», 1999. Режиссёр Джон Мактирнан снял картину по роману Майкла Крайтона «Пожиратели мёртвых». По неизвестной причине сам Крайтон воспротивился выходу фильма, поэтому лента полтора года пролежала на полке. На фильм с участием Антонио Бандераса и Омара Шарифа ушло 160 миллионов долларов, но зрители заплатили за билеты чуть больше 60.