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Кинодебют Леди Гаги покажут на Венецианском кинофестивале
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Кинодебют Леди Гаги покажут на Венецианском кинофестивале 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Фильм Брэдли Купера «Звезда родилась» (A Star Is Born) покажут на Венецианском кинофестивале, сообщает IndieWire.
Мировая премьера ленты состоится 31 августа на 75-м Венецианском кинофестивале вне конкурса. Сам киносмотр откроется 29 августа картиной Дэмьена Шазелла «Первый человек».
"Звезда родилась" стала дебютным режиссерским проектом для Купера и дебютным полнометражным фильмом для исполнительницы главной роли, певицы и актрисы Леди Гаги. До этого Леди Гага снималась в телесериале «Американская история ужасов».
Эксперты предполагают, что «Звезда родилась» будет серьезным конкурентом в борьбе за «Оскар» — главную кинонаграду Голливуда.
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