Голливуд, я тебя съем…

Судя по всему отечественное телевидение в самом скором времени могут постигнуть коренные перемены.

Связаны они с планами, которые озвучил Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов . Депутат сообщил о готовящемся «Законопроекте о квоте на зарубежные фильмы и другой контент на отечественном телевидении». Судя по всему, документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента уже через несколько месяцев, и возможно, что в осеннюю сессию его уже и примут.

Чем сие грозит зрителям? Если такой революционный шаг все-таки произойдет, то российские телеканалы получат не просто возможность, но и насущную потребность закупать отечественное кино уже с 1 января будущего года. И не просто закупать, а еще и показывать. Конечно, у реформы есть свои противники, которые считают, что телевидение — это, в первую очередь, индустрия, и она должна быть подчинена рыночной логике. Но тут можно и возразить: действие закона планируется распространить прежде всего на те телеканалы, которые получают финансовую или имущественную помощь именно от государства. То есть деньги на их содержание и развитие идут из нашего с вами кармана, а фильмы нам, российским налогоплательщикам, показываются, в основном иностранные.

Согласитесь, ведь логично, что если ты существуешь на чьи-то деньги, например, на средства государства, то должен в первую очередь лоббировать его интересы и продвигать на телеэкране его продукцию.

Ну, а если не согласен продвигать? Что ж, тогда уходи в свободное плавание: не в семидесятые живем. Тем паче, что в последнее время, доля сборов российского кино в том же, например, прокате возросла почти до 40% от общих сборов, что иллюстрирует набор в качестве и все возрастающий спрос аудитории. И от этого тоже не отмахнешься, потому что это — тенденция рынка.

Понятно, что в эпоху глобализации собственную культуру необходимо сохранять, в том числе и при помощи телевидения. Что касается иностранных картин, то зритель сможет увидеть их на совершенно законных основаниях… в кинотеатрах.

Ну, или если лень выходить из дома, то на не менее «законных сервисах» за перечисленную и очень скромную, надо признаться, сумму.

Андрей Свинцов намерен лично заняться работой над этим законопроектом и пригласить к созданию документа всех желающих. При этом никто не собирается отменять показ каких-то иностранных документальных фильмов, познавательных программ, которые зрителю необходимо видеть и знать. Но, скажем, показывать по центральному ТВ фильм «Аватар», при том, что в «загоне» пребывают десятки наших собственных хороших лент, не совсем правильно.