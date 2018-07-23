Зловещая школа танцев: Дублированный трейлер «Суспирии»

Наконец-то у мистического триллера «Суспирия» появился дублированный трейлер и официальная дата российского релиза.

Ремейк классического фильма ужасов Дарио Ардженто повествует о талантливой американской балерине, которая переезжает в Берлин, чтобы учиться в известной танцевальной академии. Девушка ощущает, что стены учебного заведения слово пропитаны сверхъестественным и пугающим. У нее есть совсем немного времени, чтобы разгадать зловещую тайну, иначе она станет новой жертвой.

«Суспирия» в кино с 29 ноября.

Елизавета Бережная