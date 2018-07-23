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В районе Лефортово пройдут бесплатные кинопоказы
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В районе Лефортово пройдут бесплатные кинопоказы 

Управа района Лефортово 18 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В кинотеатре «Факел» покажут фильмы «Оно» и «Господин оформитель». Вход для зрителей свободный.
Показы пройдут ко Дню Государственного флага 21 и 22 августа.
Расписание сеансов:
21 августа в 18.50  «Оно». 1989. 124 мин. СССР. Реж. Сергей Овчаров. 12+. Показ с пленки 35 мм.
22 августа в 18.50  «Господин оформитель». 1988. 109 мин. СССР. Реж. Олег Тепцов. 12+. Показ с пленки 35 мм.
Кинотеатр «Факел» находится по адресу шоссе Энтузиастов, 15/16. Вход для зрителей свободный, в порядке живой очереди. Количество мест ограничено. (ис)
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