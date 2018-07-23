В районе Лефортово пройдут бесплатные кинопоказы

В кинотеатре «Факел» покажут фильмы «Оно» и «Господин оформитель». Вход для зрителей свободный.

Показы пройдут ко Дню Государственного флага 21 и 22 августа.

Расписание сеансов:

21 августа в 18.50 «Оно». 1989. 124 мин. СССР. Реж. Сергей Овчаров . 12+. Показ с пленки 35 мм.

22 августа в 18.50 «Господин оформитель». 1988. 109 мин. СССР. Реж. Олег Тепцов . 12+. Показ с пленки 35 мм.

Кинотеатр «Факел» находится по адресу шоссе Энтузиастов, 15/16. Вход для зрителей свободный, в порядке живой очереди. Количество мест ограничено. (ис)