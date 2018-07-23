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Создатели фильма «Крым небесный» просят у Минкультуры 8 млн рублей
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Создатели фильма «Крым небесный» просят у Минкультуры 8 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Режиссер Сергей Дебижев представил в понедельник свой будущий фильм «Крым небесный». О картине он рассказал в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по неигровому кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.
На очной защите Дебижев показал кадры из будущей картины, на создание которой он просит у Минкультуры 8 млн рублей.
"Мы специально ездили в Крым, чтобы показать масштаб и размах, с которыми хотим сделать картину", — пояснил режиссер. Он добавил, что в картине «не будет политической составляющей, это фильм про то, что Крым из себя сейчас представляет».
Дебижев рассказал, что героями картины станут «наиболее удивительные люди Крыма: кто-то ныряет к затопленным кораблям, кто-то обучает дельфинов в военных целях». Он отметил, что хочет «сделать фильм на международном уровне качества». Режиссёр считает, что это должна быть «картина, которая не только вернет Крым крымчанам, вернет Крым нам, но и покажет его на международном уровне».
"Это не рассказ о Крыме с закадровым текстом, — пояснил Дебижев. — Это будет эстетическое яркое зрелище с мощными драматургическими ходами".
Также на очной защите представили будущий фильм «Пурпурная граница» про Великую Китайскую сцену и отношения России с Китаем, картину «Назад к звездам» про искусственный интеллект и цифровую экономику. В этом проекте, на который создатели просят 8 млн рублей, планируется участие Америки, Китая, Японии, Италии.
Питчинг ведет глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Всего на очной защите кинопроектов в понедельник будут рассмотрены 26 будущих документальных кинокартин. Получателей субсидий объявят позднее.
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