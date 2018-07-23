Создатели фильма «Крым небесный» просят у Минкультуры 8 млн рублей

На очной защите Дебижев показал кадры из будущей картины, на создание которой он просит у Минкультуры 8 млн рублей.

"Мы специально ездили в Крым, чтобы показать масштаб и размах, с которыми хотим сделать картину", — пояснил режиссер. Он добавил, что в картине «не будет политической составляющей, это фильм про то, что Крым из себя сейчас представляет».

Дебижев рассказал, что героями картины станут «наиболее удивительные люди Крыма: кто-то ныряет к затопленным кораблям, кто-то обучает дельфинов в военных целях». Он отметил, что хочет «сделать фильм на международном уровне качества». Режиссёр считает, что это должна быть «картина, которая не только вернет Крым крымчанам, вернет Крым нам, но и покажет его на международном уровне».

"Это не рассказ о Крыме с закадровым текстом, — пояснил Дебижев. — Это будет эстетическое яркое зрелище с мощными драматургическими ходами".

Также на очной защите представили будущий фильм «Пурпурная граница» про Великую Китайскую сцену и отношения России с Китаем, картину «Назад к звездам» про искусственный интеллект и цифровую экономику. В этом проекте, на который создатели просят 8 млн рублей, планируется участие Америки, Китая, Японии, Италии.