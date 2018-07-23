Иван Твердовский снимет фильм про народную артистку России Валентину Токарскую 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Режиссер Иван Твердовский — старший планирует снять документальный фильм про народную артистку России Валентину Токарскую (1906-1996). Об этом он сообщил в понедельник в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по неигровому кино, который определит получателей субсидий на производство фильмов, передает корреспондент ТАСС.
По словам Твердовского, для съемок фильма «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы» потребуется серьезная работа в архивах. «Половину кадров вы не видели никогда, чтобы их найти, требуется много усилий», — сказал режиссер.
Он работает над проектом уже три месяца, на создание фильма просит у Минкультуры 3,7 млн рублей.
Как сказано в видеопредставлении будущего фильма, в 1930-х годах Валентина Токарская была суперзвездой Московского мюзикл-холла, самой высокооплачиваемой актрисой СССР. Именно для нее была написана песня «Синий платочек». Токарская также была актрисой Театра сатиры. Во время войны попала в плен, была отправлена в лагеря, потом смогла вернуться в Москву, однако былой славы у нее уже не было.
На очной защите также были представлены будущий фильм «Ташакор» про экспедицию в Афганистан, документальная лента «Семья», в которой показаны отношения отцов и детей на протяжении многих лет, картина «Сибирь. Кочевники во времени» про освоение этого региона. Кроме того, на питчинге показали будущую картину «Театр поверх барьеров» про коллективы, которые существуют на территории бывшего СССР.
Питчинг ведет глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Всего на очной защите кинопроектов в понедельник будет рассмотрено 26 будущих документальных кинокартин. Получателей субсидий объявят позднее.