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Летняя творческая школа откроется на юго-востоке Москвы
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Летняя творческая школа откроется на юго-востоке Москвы 

Управа Южнопортового района 5 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
Первая всероссийская летняя творческая школа исполнителей по направлениям «скрипка» и «виолончель» начнет работу в Культурном центре «Москвич» 16 августа. Об этом говорится на сайте учреждения культуры.
«В программе — мастер-классы по игре на скрипке и виолончели и лекции по исполнительству для детей и взрослых. В течение восьми дней педагоги школы, являющиеся лауреатами международных конкурсов, солистами лучших оркестров России и дипломированными специалистами столичных вузов и колледжей, будут делиться опытом с учащимися», — сообщается на сайте.
Школа будет работать с 16 по 23 августа. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (909) 687-40-70. (ис)
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