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Пожарные ликвидировали возгорание вторсырья в промзоне на юго-востоке Москвы
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Пожарные ликвидировали возгорание вторсырья в промзоне на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 26 июля 2018
Фото: MosDay.ru
Столичные огнеборцы ликвидировали возгорание вторсырья, произошедшее на площади 200 кв. м в промзоне на юго-востоке города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.
«26 июля в 6:15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Южнопортовая, д. 27, стр. 1, где происходило загорание вторсырья на территории промзоны на открытой площадке. Площадь пожара составила около 200 кв. м. Принятыми мерами в 7:29 пожар был локализован, а 7:33 — ликвидирован», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.
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