Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

Экстренные службы сейчас работают на юго-востоке Москвы, сообщает сетевое издание m24.ru Там на Ташкентской улице рано утром произошла страшная авария — автомобиль такси врезался в столб. В результате ДТП погибли три человека.