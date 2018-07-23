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Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы
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Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы 

Газета.Ru 23 июля 2018
Фото: MosDay.ru
Экстренные службы сейчас работают на юго-востоке Москвы, сообщает сетевое издание m24.ru.
Там на Ташкентской улице рано утром произошла страшная авария — автомобиль такси врезался в столб. В результате ДТП погибли три человека.
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