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Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы
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Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы
Газета.Ru
23 июля 2018
Комментарии
Фото:
MosDay.ru
Экстренные службы сейчас работают на юго-востоке Москвы, сообщает
сетевое издание m24.ru
.
Там на Ташкентской улице рано утром произошла страшная авария — автомобиль такси врезался в столб. В результате ДТП погибли три человека.
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