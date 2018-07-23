Дженнифер Коннелли сыграет в сиквеле «Лучшего стрелка» 

Дженнифер Коннелли пополнила актерский состав продолжения культового боевика Тони Скотта «Лучший стрелок».
47-летняя актриса перевоплотится в мать-одиночку и владелицу бара недалеко от военной базы, где служат главные герои. Создатели отмечают, что роль Коннелли будет одной из ключевых.
Напомним, что Том Круз вновь сыграет пилота-аса Питера «Мэверика» Митчелла, к роли Тома «Айсмена» Казански вернется Вэл Килмер. Из «новичков» к проекту присоединился Майлз Теллер, он изобразит взрослого сына, погибшего в первой части лейтенанта Ника Брэдшо.
Съемки «Лучшего стрелка 2» под руководством Джозефа Косински стартуют в сентябре в Сан-Диего.
Российские зрители увидят экшн 11 июля 2019 года.
Елизавета Бережная