Дженнифер Коннелли сыграет в сиквеле «Лучшего стрелка»

47-летняя актриса перевоплотится в мать-одиночку и владелицу бара недалеко от военной базы, где служат главные герои. Создатели отмечают, что роль Коннелли будет одной из ключевых.

Съемки «Лучшего стрелка 2» под руководством Джозефа Косински стартуют в сентябре в Сан-Диего.

Российские зрители увидят экшн 11 июля 2019 года.

Елизавета Бережная