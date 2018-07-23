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Любители японского кино соберутся в ЮВАО
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Любители японского кино соберутся в ЮВАО 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В кинотеатре «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16) на юго-востоке Москвы покажут любопытные фильмы из Страны восходящего солнца.
Так, 25 июля киноманы смогут увидеть картину 1987 года «Река светлячков» (режиссер Эйдзо Сугава, 16+). Это история подростка Тацуо, влюбленного в одноклассницу Эйко и переживающего из-за проблем в семье. Начало в 19.00.
А 18 августа любителям японского кино покажут драму Еити Хигаси «Мой грандпа» (2003 год, 16+). Это последний фильм известного японского режиссера, получившего на Берлинском кинофестивале 1996 года «Серебряного медведя» за картину «Деревня снов». Начало в 15.00.
Показы пройдут с пленки 35 мм на японском языке с русскими субтитрами. Вход свободный по предварительной регистрации на официальном сайте Москино. (мю)
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