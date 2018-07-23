Владимир Конкин рассказал о работе со Станиславом Говорухиным 

Актёр Владимир Конкин в беседе с kp.ru рассказал о работе с режиссёром Станиславом Говорухиным.
«Я снимался в двух картинах у Станислава Сергеевича… После «Места встречи изменить нельзя», примерно через год, Говорухин начал снимать «Тома Сойера и Гекльберри Финна», где предложил мне эпизодическую роль доктора Робинсона», — заявил артист.
По его словам, вторая работа была небольшой, но он согласился, поскольку никогда не чурался маленьких ролей, тем более когда предложения исходили от людей, которых он знает и уважает.
«Слава Богу, что Станислав Сергеевич прожил большую и интереснейшую жизнь. Его «Место встречи…» вспоминают все», — отметил Конкин.
Актёр добавил, что благодарен за этот фильм и эту роль.
Ранее режиссёр Карен Шахназаров в беседе с Nation News назвал смерть своего коллеги Станислава Говорухина огромной личной потерей.