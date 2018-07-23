«Проверка на дорогах» и «Мой друг Иван Лапшин»: наследие Алексея Германа

Стиль легко узнаваем — черно-белые кадры, эффект документальной съемки. Свою последнюю картину «Трудно быть богом» по Стругацким, работа над которой растянулась на 14 лет, он уже не увидел. РИА Новости вспоминает самые известные работы мастера.

"Проверка на дорогах"

Кадр из фильма "Проверка на дорогах". Режиссер Алексей Герман.

Оригинальное название первой крупной картины Германа — «Операция „С Новым годом!“. В основу легла одноименная повесть отца режиссера — писателя Юрия Германа. Любопытно, что он это произведение не любил и отговаривал сына от экранизации. Как будто предчувствовал, что картину ждет непростая судьба: фильм, снятый в 1971 году, не прошел цензурную проверку и пролежал „на полке“ 15 лет.

Так начинающий режиссер поплатился за попытку реабилитировать попавших в плен к фашистам в Великую Отечественную. Фильм обвинили в дегероизации партизанского движения. Картина вышла на экраны только в 1985 году под названием „Проверка на дорогах“, а три года спустя ее авторам присудили Государственную премию СССР.

Уже в этой работе проявилось стремление Германа к почти документальной точности. Режиссер пересмотрел множество архивных материалов и хроники Госфильмофонда. Даже актерские пробы проходили в условиях, максимально приближенных к съемкам: во дворе киностудии соорудили шалаш, лесные декорации, имитировали дождь, и в такой обстановке проводили кастинг на роли.

Кинорежиссер Алексей Герман.

В итоге актерский состав подобрался по-настоящему звездный: Ролан Быков, Олег Борисов, Анатолий Солоницын. Исполнитель главной роли Владимир Заманский, сыгравший бывшего военнопленного, считает эту работу лучшей в карьере.

»Я снялся почти в 60 картинах, но «Проверка» — самая дорогая для меня, а роль в ней — самая любимая. В фильме — правда жизни и в бытовых деталях, и, самое главное, в философских и нравственных позициях героев", — говорил актер.

"Двадцать дней без войны"

Народные артисты СССР Юрий Никулин, Михаил Кононов (справа налево) и режиссер Алексей Герман (2 слева) во время съемок фильма "Двадцать дней без войны" по повести Константина Симонова "Записки Лопатина".

Это первый фильм Германа, который увидели советские зрители. Съемки завершились в 1976 году. Главные роли сыграли Людмила Гурченко и Юрий Никулин.

Примечательно, что Герман видел в качестве партнерши Никулина актрису Аллу Демидову, но на Гурченко настоял автор повести и сценария — писатель Константин Симонов. Благодаря его участию фильм вышел на экраны. Симонов же помог Герману заполучить на главную роль Никулина, против которого выступали и худсовет Госкино, и Людмила Гурченко.

Режиссер настаивал на том, что ему нужен правдивый главный герой, и на эту роль куда больше подходит фронтовик в годах, чем какой-то импозантный молодой актер. Прошедший две войны Никулин действительно идеально вжился в образ фронтового журналиста Лопатина, который едет в Ташкент навестить семью погибшего сослуживца и хотя бы на пару недель вспомнить о любви и мирной жизни. Эта роль — одна из лучших у Никулина.

"Мой друг Иван Лапшин"

Кадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин". Режиссер Алексей Герман. Киностудия "Ленфильм". 1984 год.

Третий фильм Германа вышел в 1984 году, после восьмилетнего перерыва, и заслужил зрительскую любовь не только в СССР, но и за рубежом. «Мой друг Иван Лапшин» получил премию «Бронзовый леопард» и FIPRESCI в Локарно, премию критики на МКФ в Роттердаме, а также государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

История милиционера Лапшина снята по одноименной повести отца режиссера — Юрия Германа, за основу расследования, которое ведет главный герой, взято реальное уголовное дело. Изначально фильм назывался «Начальник опергруппы». Действие происходит в 1930-е годы. Герман показывает тяжелый быт коммунальной квартиры, где ютится Лапшин, внутренний мир провинциального театра, жесткие нравы преступников и милиционеров.

Открытие II Санкт-Петербургского Международного кинофорума

Как всегда, режиссер проделал скрупулезную работу по воссозданию эпохи. Он собирал фотографии 1930-х, скупал в комиссионных магазинах подлинную одежду, консультировался с милиционерами, служившими в то время. Чтобы прочувствовать все тонкости работы уголовного розыска, Герман с женой и постоянным соавтором Светланой Кармалитой почти месяц провели в тюрьмах, выезжая с оперативниками на допросы. Место съемок — Астрахань — Герман также выбрал по архивным газетным фотографиям.

На главную роль бескомпромиссного начальника уголовного розыска города Унчанска Лапшина режиссер взял малоизвестного актера Андрея Болтнева, который до этого снялся лишь в одном фильме. Герман объяснял, что ему нужен человек «с печатью смерти на лице». Пару Болтневу составил народный любимец Андрей Миронов, представший в необычном для себя драматическом амплуа — потерявшего жену журналиста на грани самоубийства.

"Передать в кино движение души невероятно трудно", — говорил Алексей Герман. Но ему это удалось, а еще — увидеть и показать неожиданное, трогательное и страшное в обыденности так, что мы снова и снова возвращаемся к его фильмам.