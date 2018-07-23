О худруке театра Вахтангова Римасе Туминасе могут снять фильм

"Этот проект получил поддержку от театра Вахтангова, Российского канала, литовского, рижского каналов, ведём переговоры с Эстонией", — сказала Ю.

По ее словам, организаторы проекта просят Минкультуры выделить 6,9 миллиона рублей при общей его стоимости 10 миллионов.