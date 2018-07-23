3D-экскурсия по Херсонесу: каким он был в первые века нашей эры

В интернете представили вариант реконструкции древнегреческого поселения Херсонес первые века нашей эры. Ролик, размещенный в YouTube, сделан в 3D-формате. Он создан авторами документального фильма «Херсонес Великий» и посвящен 1030-летию Крещения Руси.

На кадрах можно увидеть площадку для хора в театре, где проходили гладиаторские бои, главную улицу, площадь Парфенон, храмы, 6-метровую статую Афины, виноградники, усадьбы, главный порт в Карантинной бухте и многое другое.

Видеоряд в ролике имитирует съемку с коптера.