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3D-экскурсия по Херсонесу: каким он был в первые века нашей эры
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3D-экскурсия по Херсонесу: каким он был в первые века нашей эры 

РИА Новости Крым 46 минут назад
В интернете представили вариант реконструкции древнегреческого поселения Херсонес первые века нашей эры. Ролик, размещенный в YouTube, сделан в 3D-формате. Он создан авторами документального фильма «Херсонес Великий» и посвящен 1030-летию Крещения Руси.
На кадрах можно увидеть площадку для хора в театре, где проходили гладиаторские бои, главную улицу, площадь Парфенон, храмы, 6-метровую статую Афины, виноградники, усадьбы, главный порт в Карантинной бухте и многое другое.
Видеоряд в ролике имитирует съемку с коптера.
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