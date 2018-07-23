Съемки двух военных фильмов о героях Северного Кавказа продолжатся осенью

Осенью будут возобновлены съемки исторической киноленты «Аманат» и военной драмы «Высота 220», посвященных героям Северного Кавказа. Часть материала по обоим проектам была отснята зимой в Белоруссии.

«Мы отсняли зимние блоки по двум проектам. По фильму «Высота 220» съемки проходили в Белоруссии, на натурной площадке «Беларусьфильм», строили целую деревню, проведена колоссальная декорационная работа, была техника, огромное количество массовки. <> По проекту «Аманат» мы отсняли зимний блок в Санкт-Петербурге, часть в Дагестане. Сейчас мы готовимся к следующим съемкам, они будут осенью», — сообщил ТАСС один из продюсеров, глава Московского кавказского клуба Шамиль Джафаров.

Драма «Высота 220» расскажет о жизни героя Великой Отечественной войны Ханпаши Нурадилова, а картина «Аманат» — о сыне имама Шамиля Джамалуддине. По словам Джафарова, работу над обеими картинами планируют завершить в 2019 году, затем обе ленты выйдут в широкий прокат. Оба проекта поддерживаются Министерством культуры РФ.

«Мне бы хотелось больше делать кино на межнациональную тематику, об общеисторической памяти народов России, брать разные срезы взаимоотношений народов России — исторический, современный, это может быть и в комедийном и мелодраматическом жанрах. Мне кажется, что эта ниша у нас сейчас не занята», — отметил Джафаров.