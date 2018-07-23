Где сейчас мальчик из фильма «Омен»?

«Омен» 2006 года — это ремейк одноименного американского мистического триллера 1976 года. В серии фильмов рассказывалось о воцарении антихриста на Земле. В первой части серии сюжет строился вокруг истории о детстве мальчика Дэмиена. В ремейке 2006 года роль Дэмиена исполнил Шеймус Дейви-Фицпатрик. Актер родился в 1998 году и на момент съемок ему было 7-8 лет.

Фото: кадр из фильма «Омен»

Сюжет фильма разворачивается вокруг дипломата Роберта Торна и его жены Кэтрин. После смерти новорожденного сына, по совету католического священника они берут в в семью приемного ребенка и растят его как родного. С взрослением мальчика семья сталкивается с чередой странных смертей — сначала кончает жизнь самоубийством гувернантка Дэмиена, потом умирает Кэтрин, беременная вторым ребенком. В конце концов, Роберт Торн узнает, что его сын — посланник дьявола и нечистой силы.

Фото: кадр из фильма «Омен»

За роль Дэмиена молодой актер Шеймус Дейви-Фицпатрик выиграл награду «Fangoria Chainsaw Awards» в номинации «самый страшный ребенок». Во время съемок фильма актеру не сообщали, что он играет сына Дьявола. Его коллега по фильму, актриса Джулия Стайлз , исполнившая роль Кэтрин, заявила что «мальчик слишком мал, чтобы понять такую роль». Однако справился он с ней превосходно.

Фото: кадр из фильма «Королевство полной луны»

После «Омена» Шеймус Дейви-Фицпатрик снимался в криминальном телесериале «Закон и порядок», а так же в детективном телесериале «Жизнь на Марсе». В 2012 году снялся в фильме независимого американского режиссера Уэса Андерсона «Королевство полной луны».

Фото: кадр из фильма «Перед полуночью»

Шеймус Дейви-Фицпатрик сыграл сына Джесси ( Итан Хоук ) в картине «Перед полуночью». Актер продолжает сниматься в сериалах, полнометражных и короткометражных фильмах.

Фото: кадр из фильма «Перед полуночью»

В 2017 году Шеймус Дейви-Фицпатрик закончил старшую школу и получил стипендию в «Школе изобразительных искусств» расположенной в Манхэттене, Нью-Йорк.

https://www.instagram.com/p/BVI7LZdhRmE/?hl=ru&taken-by=seamusdf

Согласно информации, размещенной в сети Instagram, актер планирует обучаться в этом учебном заведении до 2021 года на специальности «кино».

https://www.instagram.com/p/BQ1Rx-Jhb9U/?hl=ru&taken-by=seamusdf

Отучившись в «Школе изобразительных искусств» год, актер выпустил свой первый документальный фильм под названием «DRAG» — «лекарство/наркотик». Сам актер не появляется в этом фильме, он выступает как режиссер и автор идеи.

https://www.instagram.com/p/BjIyPY7AC0k/?hl=ru&taken-by=seamusdf

Это обзорный фильм, рассказывающий о культуре курения среди молодежи во времена всеобщей пропаганды о вреде курения для здоровья.