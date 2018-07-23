Где сейчас мальчик из фильма «Омен»? 

«Омен» 2006 года — это ремейк одноименного американского мистического триллера 1976 года. В серии фильмов рассказывалось о воцарении антихриста на Земле. В первой части серии сюжет строился вокруг истории о детстве мальчика Дэмиена. В ремейке 2006 года роль Дэмиена исполнил Шеймус Дейви-Фицпатрик. Актер родился в 1998 году и на момент съемок ему было 7-8 лет.
Фото: кадр из фильма «Омен»
Сюжет фильма разворачивается вокруг дипломата Роберта Торна и его жены Кэтрин. После смерти новорожденного сына, по совету католического священника они берут в в семью приемного ребенка и растят его как родного. С взрослением мальчика семья сталкивается с чередой странных смертей — сначала кончает жизнь самоубийством гувернантка Дэмиена, потом умирает Кэтрин, беременная вторым ребенком. В конце концов, Роберт Торн узнает, что его сын — посланник дьявола и нечистой силы.
Фото: кадр из фильма «Омен»
За роль Дэмиена молодой актер Шеймус Дейви-Фицпатрик выиграл награду «Fangoria Chainsaw Awards» в номинации «самый страшный ребенок». Во время съемок фильма актеру не сообщали, что он играет сына Дьявола. Его коллега по фильму, актриса Джулия Стайлз, исполнившая роль Кэтрин, заявила что «мальчик слишком мал, чтобы понять такую роль». Однако справился он с ней превосходно.
Фото: кадр из фильма «Королевство полной луны»
После «Омена» Шеймус Дейви-Фицпатрик снимался в криминальном телесериале «Закон и порядок», а так же в детективном телесериале «Жизнь на Марсе». В 2012 году снялся в фильме независимого американского режиссера Уэса Андерсона «Королевство полной луны».
Фото: кадр из фильма «Перед полуночью»
Шеймус Дейви-Фицпатрик сыграл сына Джесси (Итан Хоук) в картине «Перед полуночью». Актер продолжает сниматься в сериалах, полнометражных и короткометражных фильмах.
Фото: кадр из фильма «Перед полуночью»
В 2017 году Шеймус Дейви-Фицпатрик закончил старшую школу и получил стипендию в «Школе изобразительных искусств» расположенной в Манхэттене, Нью-Йорк.
https://www.instagram.com/p/BVI7LZdhRmE/?hl=ru&taken-by=seamusdf
Согласно информации, размещенной в сети Instagram, актер планирует обучаться в этом учебном заведении до 2021 года на специальности «кино».
https://www.instagram.com/p/BQ1Rx-Jhb9U/?hl=ru&taken-by=seamusdf
Отучившись в «Школе изобразительных искусств» год, актер выпустил свой первый документальный фильм под названием «DRAG» — «лекарство/наркотик». Сам актер не появляется в этом фильме, он выступает как режиссер и автор идеи.
https://www.instagram.com/p/BjIyPY7AC0k/?hl=ru&taken-by=seamusdf
Это обзорный фильм, рассказывающий о культуре курения среди молодежи во времена всеобщей пропаганды о вреде курения для здоровья.