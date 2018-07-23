Животные, которые сделали блестящую карьеру в кино

То чувство, когда даже коты, медведи и собаки строят успешную кинокарьеру, а вы нет… Предлагаем вспомнить лучших (жаль, что не оскароносных) четвероногих актеров.

Кот Оранджи

Оранджи — настоящая легенда кинематографа. Этому рыжему красавчику повезло «просыпаться» в одной постели с легендарной Одни Хепберн. Именно Оранджи сыграл питомца актрисы в фильме «Завтрак у Тиффани».

По словам коллег четвероногого актера, работать с ним было очень тяжело: характер у кота был не из простых. Между дублями он царапался, мяукал, кусался и рычал. Похоже, звездная болезнь одолела пушистого слишком рано. За свою жизнь кот снялся более чем в 500 фильмах и телепередачах и заработал около $250 000, обеспечив безбедное существование своему хозяину Фрэнку Инну.

Джиджет

Йоркширский терьер Саманты из первой части фильма «Секс в большом городе» покорил зрителей с самого первого появления в кадре. По задумке сценаристов, у героини должна быть собачка с сексуальной энергией, бьющей через край.

Джиджет успешно прошла кастинг. Как только собака появилась на съемочной площадке, все сразу поняли, что эта малышка ощущает себя главной звездой всего действа. Из-за четвероногого персонажа даже пришлось перестроить график съемок: сниматься в секс-сценах Джиджет могла только по утрам.

Медведь Барт

Медведь-кадьяк Барт родился в актерской семье. Его мать сыграла в двух фильмах и была признана одной из самых известных медведиц в кинематографе. Сын решил пойти по ее стопам. На счету Барта — 17 кинокартин: таким послужным списком может похвастаться не каждая зверюга.

Зрители помнят его благодаря ролям в лентах «Медведь», «Легенды осени», «На грани» и многих других. Косолапый актер даже участвовал в юбилейной, 70-й церемонии «Оскар» (жаль, что животным эту награду пока не вручают). Скончался Барт в 23-летнем возрасте на съемках режиссерского проекта Брэда Питта

Собаки Чико, Лайла и Форест из фильма «Хатико»

У вас, однозначно, нет сердца, если вы не плакали над фильмом «Хатико». Причем в данном случае это заслуга не только сценаристов и харизматичного Ричарда Гира, но и трех собак породы акита-ину — Чико, Лайлы и Фореста, которые сыграли знаменитого пса в разные периоды его жизни.

Прежде, чем приступить к работе над картиной, собаки прошли обучение в течение полугода. Позже, в одном из интервью Ричард Гир признался, что никогда еще не встречал таких умных животных.

Пес Санто фон Хаус Цигельмайер

Санто — один из самых известных псов в мире. В 1993 году он прошел кастинг на роль в сериале «Комиссар Рекс», и его карьера сразу же пошла в гору. Причем получить эту роль псу удалось благодаря одному только обаянию: всю акробатическую часть он завалил. Зато этот факт поспособствовал тому, чтобы на роль дублера приняли брата Санто — Соко. Говорят, собаки присутствовали и на актерских пробах. Продюсерам было важно, чтобы животному было комфортно работать с человеком, утвержденным на главную роль.