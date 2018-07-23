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Сюжет журналистов телеканала «Саратов 24» вышел в финал конкурса «Мир права»
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Сюжет журналистов телеканала «Саратов 24» вышел в финал конкурса «Мир права» 

САРАТОВ24 27 минут назад
Фото: САРАТОВ24
26 июля в Саратове откроется юбилейный, X Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права». Ежегодно участие в конкурсе принимают представители СМИ и эксперты, специализирующиеся в сфере правовой журналистики со всей страны и ближнего зарубежья.
В этом году на конкурс прислано 240 работ из 76 регионов. Их них члены жюри выберут победителей в десяти номинациях: Лучший телевизионный фильм, Лучшая телевизионная программа, Лучшее журналистское расследование, Лучший сюжет о людях профессии «Востребованы по праву» (в том числе и о работе правоохранительных органов), Лучший телевизионный сюжет о борьбе с коррупцией, Лучшая студенческая видеоработа на правовую тематику, Лучший сюжет о противодействии национализму и экстремизму, Лучший сюжет о защите семьи и детства, Лучший телевизионный сюжет о деятельности судов и судей, Гран-при за лучшую из всех представленных на Конкурс работ.
В шорт-лист конкурса вышла и работа «Неблагополучные семьи Саратова» корреспондента и ведущий программы «Законный интерес» на телеканале «Саратов 24» Жанны Марченко.
Имена победителей станут известны в пятницу, 27 июля на торжественной церемонии закрытия.
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