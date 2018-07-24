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В летних оздоровительных лагерях Тверской области проходят кинопоказы «Золотой коллекции» отечественных фильмов
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В летних оздоровительных лагерях Тверской области проходят кинопоказы «Золотой коллекции» отечественных фильмов 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: Тверская неделя
В Тверской области в период каникул в летних оздоровительных лагерях проходят кинопоказы лучших отечественных фильмов для детей и подростков. «Золотую коллекцию» кинолент подготовил «Тверьгосфильмофонд».
В кинопоказах картин из «Золотой коллекции» в июне принял участие 21 летний оздоровительный лагерь из 25 муниципальных образований Тверской области. Фильмы посмотрели около 3500 человек (72 сеанса).
Среди фильмов «Золотой коллекции»: «Три богатыря и Шамаханская царица», «Тимур и команда», «Там на неведомых дорожках», «Тайна Снежной королевы», «Семицветик», «Русалочка», «Приключения Котобоя», «Каменный цветок», «Иван Царевич и Серый Волк», «Гадкий утёнок», «В бой идут одни старики», «Усатый нянь» и многие другие.
В летний период в области также стартовал культурно-образовательный проект «Лето. Дети. Театр» с участием театрально-концертных учреждений. Проект реализуется в загородных оздоровительных лагерях региона, для воспитанников которых организован показ спектаклей и музыкальных концертов.
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