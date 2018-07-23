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В Госдуме призвали к запрету зарубежных фильмов и шоу на телевидении
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В Госдуме призвали к запрету зарубежных фильмов и шоу на телевидении 

Пятый канал 11 часов назад
Фото: Пятый канал
Депутаты из партии ЛДПР разарабатывают законопроект, который заставит ведущие телеканалы отказаться от фильмов, сериалов, мультфильмов, снятых по иностранным лицензиям. По словам зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова, это позволит российским производителям снимать более качественный материал. Об этом сообщает ФАН.
В свою очередь, его коллеги критически отнеслись к такой перспективе. Они убеждены, что это приведет к оттоку аудитории в интернет и только усугубит положение российского кино. Депутат от «Единой России» Антон Горелкин также напомнил, что Советский союз запрещал прокат иностранных фильмов, однако добился противоположного результата.
— Все с упоением смотрели второсортные зарубежные фильмы, боевики и считали, что все советское — ужасно, а какие-то зарубежные продукты — шедевры, — напомнил депутат.
Ранее Пятый канал сообщал, что два фильма из России получили призы кинофестиваля в Карловых Варах.
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