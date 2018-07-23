Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь

У вас никогда не было чувства, что ваша жизнь напоминает сценарий к какому-то безумному фильму? Если такие мысли вас посещали, то этот тест точно для вас.

Неспроста нам нравятся определенные жанры кино. Скорее всего такие фильмы отвечают внутреннему состоянию, потому что мы в них можем разглядеть себя. К примеру, если вы романтичны или влюбчивы, то наверняка не откажетесь посмотреть хорошую мелодраму.

Или же вы наблюдательны и внимательны, подходите ко всему с холодной головой, а также любите логику. В таком случае хороший детектив с закрученным сюжетом — ваш выбор.

А может вы считаете, что только позитив делает жизнь проще и легче, и поэтому относитесь ко всему легко и юмором. Это делает вашу жизнь веселее (а также жизнь окружающих вас людей). В этом случаем ситком лучше всего характеризует вашу жизнь.

Или вы мечтатель и можете сами для себя написать сценарий фильма и сняться в нем, как Тарантино.