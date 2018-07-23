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Режиссер фильма по Metal Gear Solid хочет экранизировать Zelda и Metroid
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Режиссер фильма по Metal Gear Solid хочет экранизировать Zelda и Metroid 

GameGuru 10 часов назад
Фото: GameGuru
Джордан Вот-Робертс весело провел время на San Diego Comic Con и рассказал о своем желании экранизировать не только Metal Gear Solid, которым он сейчас занимается, но и такие игровые серии как Zelda и Metroid.
Вот-Робертс говорит, что в его видении фильм по Zelda будет нечто средним между Ocarina of Time и Link to the Past с псевдо-техническими элементами из последних игр. При этом режиссер понимает, что Zelda далеко не «Властелин Колец» и считает важным сохранить по-хорошему странный и причудливый дух серии.
Если фильм по Zelda все же имеет маленький шанс быть одобренным студией, то со своей версией Metroid режиссер вряд ли получит разрешение на съемки. Вот-Робертс считает, что Самус Аран должна быть разговаривающей сама с собой одиночкой, а сам фильм будет снят в духе «Драйва» Николаса Виндинг Рефна.
Но прежде Вот-Робертс должен снять фильм по мотивам Metal Gear Solid, сценарий которого совсем недавно был отдан на оценку студии.
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