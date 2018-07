Режиссер фильма по Metal Gear Solid хочет экранизировать Zelda и Metroid

Джордан Вот-Робертс весело провел время на San Diego Comic Con и рассказал о своем желании экранизировать не только Metal Gear Solid, которым он сейчас занимается, но и такие игровые серии как Zelda и Metroid.

Вот-Робертс говорит, что в его видении фильм по Zelda будет нечто средним между Ocarina of Time и Link to the Past с псевдо-техническими элементами из последних игр. При этом режиссер понимает, что Zelda далеко не «Властелин Колец» и считает важным сохранить по-хорошему странный и причудливый дух серии.

Если фильм по Zelda все же имеет маленький шанс быть одобренным студией, то со своей версией Metroid режиссер вряд ли получит разрешение на съемки. Вот-Робертс считает, что Самус Аран должна быть разговаривающей сама с собой одиночкой, а сам фильм будет снят в духе «Драйва» Николаса Виндинг Рефна.

Но прежде Вот-Робертс должен снять фильм по мотивам Metal Gear Solid, сценарий которого совсем недавно был отдан на оценку студии.