Ещё
Бесплатный кинопоказ пройдет в кинотеатре «Тула» района Печатники
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Бесплатный кинопоказ пройдет в кинотеатре «Тула» района Печатники 

Управа района Печатники города Москвы 10 часов назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Зрители увидят советскую ленту режиссера Сергея Соловьева «Асса». Показ состоится 22 августа в рамках программы «Цвет настроения», приуроченной к празднованию Дня Государственного флага.
Напомним, что фильм «Асса» 1987 года выпуска рассказывает про любовь мальчика Бананана к медсестре Алике, подружке бандита Крымова.
Кинотеатр «Тула» находится по адресу: ул. Кухмистерова, д. 4.
Для справки: в рамках программы «Цвет настроения» 21 и 22 августа пройдут бесплатные показы фильмов, снятых в начале перестройки. Их проведут в нескольких кинотеатрах сети «Москино»: «Березка», «Молодежный», «Салют», «Факел» и «Юность». (еп)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
В Печатниках прошел рейд по предотвращению выпадения детей из окон Для детей из Печатников провели урок безопасности Технополис «Москва» из Печатников присоединился к акции «День без турникетов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Зачем нужна тарелка под тарелку18
Продолжения, которые так и не вышли2
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР73
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение