Бесплатный кинопоказ пройдет в кинотеатре «Тула» района Печатники

Зрители увидят советскую ленту режиссера Сергея Соловьева «Асса». Показ состоится 22 августа в рамках программы «Цвет настроения», приуроченной к празднованию Дня Государственного флага.

Напомним, что фильм «Асса» 1987 года выпуска рассказывает про любовь мальчика Бананана к медсестре Алике, подружке бандита Крымова.

Кинотеатр «Тула» находится по адресу: ул. Кухмистерова, д. 4.

Для справки: в рамках программы «Цвет настроения» 21 и 22 августа пройдут бесплатные показы фильмов, снятых в начале перестройки. Их проведут в нескольких кинотеатрах сети «Москино»: «Березка», «Молодежный», «Салют», «Факел» и «Юность». (еп)