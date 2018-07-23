В «Молодежном» покажут фильм «Чистое искусство» 

Бесплатный показ фильма режиссера Рената Давлетьярова «Чистое искусство», который претендует на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве», состоится в кинотеатре «Молодежный» района Текстильщики во вторник, 24 июля.
— Перед показом фильма состоится встреча с режиссером фильма. Модератором дискуссии выступит киновед Вероника Бруни, — отметили организаторы показа.
Показ состоится в 19.00 по адресу: улица Люблинская, 11. Вход свободный в порядке живой очереди. Возрастная категория 16+. (ск)