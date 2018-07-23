Итальянский режиссер снимет в Чечне фильм о борьбе с тероризмом

Фильм о военном враче снимут на территории Чечни кинематографисты из Италии. Возглавит работу над картиной, которую планируют представить на венецианском кинофестивале, режиссер Анджело Сконда.

«Мы планируем снять фильм о международном терроризме по книге известного итальянского журналиста и писателя Перелли Джованни. Этот фильм станет хорошим посланием для мирового сообщества и его продемонстрирую на Венецианском фестивале. В кинокартине мы расскажем о чеченской реальности, поэтому съемки планируется проводить в вашей республике», — сообщил кинорежиссер «Orbat Cinema» Анжело Сконда. Его слова передает «Чечня сегодня».

Лента расскажет историю врача, которые попадает в плен во время гуманитарной миссии в Сирии. «За это время его мировоззрение начинает полностью меняться. Я считаю, что фильм, впрочем, как и сама книга, станет идеальным мостом в отношениях Чечни и Италии. Наша страна смогла победить международный терроризм. И в этом мы с Чеченской Республикой очень похожи», — отметил автор книги Перелли Джованни.