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Российские «Фиксики» собрали за рубежом более $1 млн
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Российские «Фиксики» собрали за рубежом более $1 млн 

BFM.RU 10 часов назад
Фото: BFM.RU
Российский мультфильм «Фиксики. Большой секрет» собрал более 1 млн долларов в зарубежном прокате. Полный метр, созданный по знаменитому мультсериалу, увидели зрители в Латинской Америке, Турции, Болгарии и других странах, сообщила продюсерская компания «Аэроплан».
При этом на Латинскую Америку пришлось почти 60% всего международного бокс-офиса. Создатели уже запланировали выход второй части полнометражных «Фиксиков» на 2019 год. Мультфильм «Фиксики» — о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Кинокритик, историк анимации Павел Шведов считает, что история получилась универсальной: ее считывает детская и взрослая аудитория любой страны, в этом причина успеха.
Павел Шведов кинокритик, историк анимации «Сериал „Фиксики“ и полный метр о фиксиках из подобного рода сюжетов состоит, которые полностью понятны широкой аудитории в разных странах. Я думаю, что сам сериал показал уже его проникновение в телепрокат за рубежом, тоже давало основания предполагать, что полный метр, основанный на этой же истории, на этой же вселенной, может быть успешным у аудитории за рубежом. Хорошо или плохо, что фильм уже собрал один миллион? Мне сложно судить, здесь главное — в принципе проникновение фильмов на другие рубежи, и я очень надеюсь на то, что, если будет продолжение, если будут готовиться сиквелы полнометражные, основанные на вселенной фиксиков, они тоже найдут свою благодарную аудиторию. Эти герои доступны и популярны у любых возрастов, любых групп аудиторий, независимо от той страны, где они живут».
Международный прокат «Фиксиков» продолжится в Южной Корее, на Ближнем Востоке и в балканских странах. Так что данные по сборам у мультфильма еще не окончательные. Одноименный сериал был создан в 2010 году по мотивам книги Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Ранее одна из серий мультфильма «Маша и Медведь» набрала на YouTube более 3 млрд просмотров, сохранив шестое место среди самых популярных роликов на сайте. Мультфильм продан в несколько десятков стран и во всех имеет колоссальный успех, считается одним из самых просматриваемых на YouTube мультсериалом. Общее количество просмотров контента с «Машей» на YouTube со всего мира превышает цифру 35 млрд
Мультфильм также купил американский телеканал Netflix. Кроме того, детско-подростковый американский телевизионный канал Nikelodeon ранее приобрел российский мультсериал «Три кота», трансляция началась в июне в Великобритании и Ирландии.
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